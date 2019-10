Totti applaude Pjanic su Instagram | ' Altro livello'

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 8 ottobre 2019) Nella Juventus che ha brillato domenica a San Siro contro l'Inter, tanti giocatori hanno dimostrato di avere una qualità notevole ma su tutti sono spiccate le geometrie e i passaggi del regista bianconero Miralem. La scorsa stagione il bosniaco è stato spesso bersagliato dalle critiche, in quanto spesso perdeva palloni davanti all'area di rigore bianconera creando non pochi problemi a difensori della Juventus. Quest'anno invece sta dimostrando tutto il suo valore, merito di un gioco molto più fluido rispetto a quello dello scorso anno: questa stagione infatti si nota una Juventus molto più propositiva e che vuole fare gioco ed in questo senso giocatori comesi esaltano grazie ad una qualità ed una tecnica sopraffina. E proprio la prestazione super del bosniaco è stata esaltata anche da un amico ed un ex compagno di squadra del centrocampista bianconero, ovvero Francesco ...

