Taglio parlamentari | Colletti M5s | “Non posso votare a favore | il dibattito è stato

Il Taglio dei parlamentari è stato approvato. E adesso? : La Camera dei deputati (foto: Marco Ravagli / Barcroft Media / Barcroft Media via Getty Images) Si è svolta alla Camera l’ultima votazione sulla riforma promossa dal Movimento 5 stelle che riduce il numero dei parlamentari italiani, portandolo dagli attuali 915 a 600. La legge è stata approvata a larga maggioranza dai deputati: 553 sì nel voto finale; oltre ai pentastellati hanno votato sì anche i rappresentanti di Forza Italia, della Lega ...

Taglio parlamentari - la nuova legge conviene solo a Salvini : Il Taglio degli eletti è arrivato all’ultimo miglio. Una riforma che, entrando in vigore, spazzerà via dal parlamento trecentoquarantacinque poltrone. Ed è l’unica certezza che a oggi può garantire il relativo provvedimento. Nulla sappiano, infatti, sulla nuova legge elettorale, ancora meno su come sarà ridisegnata l’Italia dei collegi, per non parlare di quale sarà la nuova mappa dei partiti alla luce di questo nuovo scenario politico. Di ...

Taglio dei parlamentari - sì alla Camera. Il Pd : "Perché siamo a favore anche se la legge non è cambiata" : La faccia come... il Pd. Già, perché i democratici ora devono trovare un'argomentazione valida per il "sì" al Taglio dei parlamentari, al quale erano contrari e che invece hanno sposato - o ingoiato - pur di governare con il Pd. Tutto come previsto: il testo è stato approvato alla Camera con 553 sì

La Camera ha dato il via libera finale al Taglio dei parlamentari : Via libera definitivo della Camera alla riforma costituzionale che riduce il numero dei parlamentari. I voti a favore sono 553, i contrari 14, e 2 gli astenuti. Hanno votato a favore, oltre alle forze di maggioranza M5s, Pd, Iv, Leu, anche le forze di opposizione, Forza Italia, FdI e Lega. Tra i voti contrari +Europa, e alcuni singoli deputati in dissenso dal loro gruppo. Si passerà quindi dagli attuali 945 ai futuri 600 parlamentari. Una ...

Taglio parlamentari è legge - ok Camera : 17.57 Via libera definitivo dell'Aula della Camera al disegno di legge costituzionale che taglia di 345 seggi il numero dei parlamentari. Il ddl costituzionale è stato approvato a larghissima maggioranza con 553sì, 14 no e 2 astenuti. Era richiesta la maggioranza assoluta dei componenti, pari a 316 voti. La riforma riduce il numero dei senatori da 315a 200e quella dei deputati da 630a 400.

Taglio dei parlamentari - Camera vota sì alla riforma : ora è legge - ridotto il numero degli eletti : La Camera dei deputati ha dato il via libera definito, in quarta lettura, al Taglio dei parlamentari. La riduzione degli eletti è stata approvata a larga maggioranza, con 553 voti favorevoli. Con l'approvazione della riforma costituzionale il numero dei deputati passa da 630 a 400, quello dei senatori da 315 a 200. Per un Taglio di 345 eletti e risparmi inferiori ai 100 milioni l'anno.Continua a leggere

Taglio parlamentari - Giachetti : “Voto sì - ma raccolgo firme per referendum contro. Questa riforma è scalpo per soddisfare i peggiori istinti” : “Voterò Questa legge perché sono nella maggioranza e sono leale“. Ad annunciarlo, alla Camera, il deputato di Italia Viva, Roberto Giachetti, che non risparmia critiche al Taglio dei parlamentari: “Viene realizzato per offrire lo scalpo agli istinti peggiori dell’elettorato. Un tributo – sottolinea – alla fabbrica dell’antipolitica”. Giachetti, tuttavia, spiega che “la mia lealtà al governo, ...