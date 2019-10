Spalletti al Milan salta definitivamente | nessun accordo tra il tecnico toscano e l’Inter

Milan - no a Spalletti : affondo per Pioli - annuncio in giornata? : Pioli Milan- Ci siamo, il Milan sembrerebbe aver scelto Pioli come nuovo allenatore in vista del proseguimento della stagione. Addio a Giampaolo ormai certo e affondo totale sull’ex tecnico di Fiorentina e Lazio. No a Spalletti, situazione piuttosto complicata con l’Inter per la risoluzione del contratto, aspetto che avrebbe bloccato il forcing rossonero. Detto questo, […] L'articolo Milan, no a Spalletti: affondo per Pioli, ...

Milan - ultimo tentativo per Spalletti : oggi ultimo incontro tra il tecnico e l’Inter : Nonostante non ne sia ancora stato ufficializzato l’esonero, l’avventura di Marco Giampaolo in rossonero è ormai giunta al capolinea. La fine del rapporto che lega l’allenatore abruzzese al Milan verrà annunciata – presumibilmente – quest’oggi dalla società rossonera. Il sostituto di Giampaolo dovrebbe essere Stefano Pioli, dopo che il Milan ha fatto un tentativo per portare Luciano Spalletti sulla propria ...

Lutto NEL mondo DEL calcio – Gravissimo Lutto nel mondo del calcio nelle ultime ore, è morto il calciatore argentino Ezequiel Esperon, il centrocampista è precipitato dal sesto piano di un palazzo in cui si trovava con degli amici a causa di una ringhiera che ha ceduto sotto il suo peso. Immediato l'intervento dell'ambulanza, Esperon dava ancora segni di vita ma è morto durante il trasporto in ospedale. Il calciatore era svincolato

Milan - rischia di saltare l'arrivo di Luciano Spalletti : Sono ore molto calde in casa Milan, che sta valutando la questione allenatore. Il futuro di Marco Giampaolo sembra segnato e, nonostante il successo ottenuto sabato allo stadio Ferraris contro il Genoa per 1-2, il divorzio pare ormai inevitabile. Il club sta valutando la soluzione migliore per sostituirlo nonostante, a dispetto dell'inizio disastroso, il Milan sia a sole quattro lunghezze di distacco dalla zona Champions, con il quarto posto ...

Nuovo allenatore Milan - Giampaolo vicino all’addio : la pista Spalletti si complica a causa dell’Inter - Stefano Pioli in pole : Il Milan non sembra convinto di proseguire con Giampaolo: Spalletti piace, ma l’Inter non intende pagare la buonuscita richiesta. Stefano Pioli il nome più caldo L’avventura di Marco Giampaolo al Milan sembra arrivata ai titoli di coda. L’allenatore ex Sampdoria ha pagato un inizio di stagione altalenante, fatto di 3 vittorie e 4 sconfitte, nel quale anche quando sono arrivati i 3 punti, il Milan non ha mai convinto ...

Milan-Spalletti - ci siamo quasi : come può cambiare l’11 rossonero - squadra più offensiva e di qualità [FOTO] : Milan-Spalletti, ci siamo quasi. Situazione sempre più delicata in casa Milan, nonostante il successo in trasferta contro il Genoa che ha fatto respirare la classifica la posizione del tecnico Giampaolo è ormai compromessa. La 7^ giornata del campionato di Serie A ha portato nuove indicazioni, il Milan ha ottenuto tre punti preziosi anche per alcuni episodi a favore ma la prestazione non è stata entusiasmante. Il ribaltone in panchina e ...

Milan - Luciano Spalletti ha detto sì : resta da trovare l'accordo con l'Inter : Il Milan pare essere riuscito a trovare il sostituto di Marco Giampaolo per la panchina: è Luciano Spalletti. Dopo una serie di rifiuti recenti, il tecnico di Certaldo ha, infine, accettato l'offerta dei rossoneri. Ad annunciarlo è stato SkySport. Secondo la testata dell'emittente di Rupert Murdoch,

Spalletti al Milan - l’accordo è vicino : “Il tecnico ha detto sì”. Dopo le firme - l’addio a Giampaolo : Il Milan ha scelto Luciano Spalletti. La rocambolesca vittoria per 2 a 1 contro il Genoa non è bastata a Marco Giampaolo per convincere la società e rimanere sulla panchina rossonera. Sotto accusa restano il gioco e lo scarso utilizzo dei nuovi acquisti. Il suo successore è stato individuato nell’ex tecnico dell’Inter che però pareva molto tiepido, almeno fino a settimana scorsa. Ora, scrivono Gazzetta dello Sport e Corriere della ...

