Sassari Latte Dolce calcio 2019 2020 – Quattro chiacchiere con Tony Gianni

Sassari calcio Latte Dolce 2019/2020 – Quattro chiacchiere con il difensore Niccolò Antonelli : Il Sassari calcio Latte Dolce veleggia verso l’anticipo di campionato che domani, sabato 05 ottobre, vedrà i biancocelesti di mister Stefano Udassi opposti in trasferta al Trastevere (h 15) in un remake della sfida che lo scorso campionato ha caratterizzato stagione regolare e semifinale playoff con bilancio nettamente a favore del club sassarese. Il pallone però è rotondo e cancella ogni traccia del passato: guai a cullarsi su ciò ...

Sassari calcio Latte Dolce 2019/2020 – Quattro chiacchiere con il difensore Simone Patacchiola : Il Sassari calcio Latte Dolce ha portato a casa un’altra missione. La Vis Artena, avversario del match domenicale giocato al Vanni Sanna, è squadra capace di dare fastidio e non certo da sottovalutare. Anche secondo queste indicazioni, derivanti dallo studio dell’avversario, era stata preparata la gara: umiltà e mentalità. E maturità. Il risultato finale premia il lavoro svolto – 2-1 con reti di capitan Marco Cabeccia e di ...

Sassari calcio Latte Dolce 2019/2020 – Quattro chiacchiere con l’attaccante Nino Pinna : Il Sassari calcio Latte Dolce si prepara ad affrontare la quinta tappa della lunga scalata al campionato di serie D, girone D. Si gioca domenica prossima (ore 15), sull’erba amica dello stadio Vanni Sanna di Sassari. Si torna in campo dopo una settimana di lavoro intenso in palestra e sul sintetico di via Leoncavallo. Si affronta un avversario reduce dal 3-1 casalingo rifilato al Ladispoli, 6 punti in classifica e ambizioni da parte ...

Sassari calcio Latte Dolce 2019/2020 – Quattro chiacchiere con l’attaccante Daniele Molino : Il Sassari calcio Latte Dolce supera l’esame Arzachena e continua la sua corsa. Un esame tosto al di là del risultato ottenuto al termine dei 90′ regolamentari – 2-4 il punteggio finale – perché si giocava in trasferta, sotto una cappa di caldo e contro un’Arzachena che non è certo una squadra candidata al ruolo di vittima sacrificale, anzi. L’undici messo in campo da mister Stefano Udassi ha mostrato qualità, ...

Sassari calcio Latte Dolce 2019 2020 – Palla a mister Stefano Udassi verso la sfida tutta sarda all’Arzachena : Il Sassari calcio Latte Dolce si prepara a giocare la seconda sfida tutta sarda – terza contando anche la Coppa Italia – della stagione 2019-2020. Una stagione appena agli inizi, dato che siamo appena alla quarta giornata di andata del campionato di serie D girone G, ma che già mette sul piatto spunti e match interessanti come quello che i biancocelesti giocheranno domenica alle ore 16 in Gallura contro l’Arzachena. Progetto ...

Sassari Latte Dolce : quattro chiacchiere con l’attaccante Paolo Palmas : Il Sassari calcio Latte Dolce ha archiviato la pratica Team Nuova Florida 2005, a sfruttato il lunedì per ricaricare le energie e oggi torna in campo ad allenarsi pronto a prepararsi in avvicinamento alla prossima tappa della corsa. Il 3-0 mandato a referto al termine dei novanta minuti e risultato meritato, pieno e rotondo, maturato però contro un avversario non certo rinunciatario e arrendevole. Risultato figlio delle reti di Daniele ...

Sassari calcio Latte Dolce 2019/2020 – Francesco Virdis torna a vestire la maglia biancoceleste [FOTO] : Francesco Virdis è ufficialmente un giocatore del Sassari calcio Latte Dolce. L’ufficialità è arrivata nel tardo pomeriggio odierno, Virdis è ora atteso a Sassari già nelle prossime ore. La società ha scelto di puntare un elemento di rodata esperienza e comprovato valore, giocatore che già una stagione fa aveva vissuto una pur breve esperienza in maglia biancoceleste e che torna ora al Sassari calcio Latte Dolce determinato ad accettare la ...

Sassari calcio Latte Dolce 2019 2020 – Quattro chiacchiere con il centrocampista Giovanni Piga [FOTO] : Giovanni Piga, centrocampista del Sassari calcio Latte Dolce si racconta: «Superare una sconfitta non è mai facile, semplicemente perché perdere non piace a nessuno, tantomeno a chi fa sport e si impegna per ottenere risultati. La sconfitta però, meritata o immeritata che sia, fa purtroppo parte del gioco: noi abbiamo un percorso da seguire, andiamo avanti per la nostra strada e sono sicuro riusciremo ad ottenere qualcosa di importante. ...

Sassari Latte Dolce - quattro chiacchiere con il portiere Pierpaolo Garau : Il Sassari calcio Latte Dolce ha ripreso oggi a lavorare in campo e ha già il Team Nuova Florida 2005 nel mirino. Sabato scorso, nell’anticipo della seconda giornata del campionato di serie D giocato a Latina, i biancocelesti di mister Stefano Udassi hanno perso per 2-1 una gara che avrebbero meritato almeno di pareggiare. Se non addirittura di vincere. La buona prestazione messa in campo e raccontata dalle cronache sportive non è ...

Sassari Latte Dolce - quattro chiacchiere con Federico Pireddu : Il Sassari calcio Latte Dolce si prepara ad affrontare la sua prima trasferta oltre Tirreno della stagione. Si gioca d’anticipo, sabato prossimo sul campo del Latina alle ore 15. Latina che alla prima giornata di campionato della serie D 2019 – 2020 ha pareggiato per 2-2 sul campo dell’Ostiamare, a certificare la difficoltà di un girone G in cui non ci sono partite scontate né risultati scontati. I biancocelesti di mister ...

Sassari calcio Latte Dolce 2019/2020 – Quattro chiacchiere con capitan Marco Cabeccia verso l’esordio in Campionato : Il Sassari calcio Latte Dolce si prepara a fare il suo esordio stagionale nel Campionato di serie D 2019 – 2020. Dopo la prima gara ufficiale disputata domenica scorsa in Coppa Italia – pareggio al 90′ e sconfitta ai rigori nella stra cittadina con la Torres – il calendario del girone G propone subito una replica offrendo occasione di pronto riscatto: domenica alle 18 infatti biancocelesti e rossoblù incroceranno nuovamente le loro ...

Sassari Latte Dolce - quattro chiacchiere con Tony Gianni : Settimana intensa per il Sassari calcio Latte Dolce. Intensa, come sempre e come tutte le altre. Perché improntata sul duro lavoro sul campo, su sedute di allenamento e momenti di lavoro in palestra. E perché una squadra non smette mai di lavorare per migliorare e migliorare le sue prestazioni. La sconfitta ai rigori in Coppa Italia contro la Torres – 2-2 il punteggio al 90′ – deve essere già un ricordo. Le indicazioni ricevute nel ...