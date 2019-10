PlayStation 5 arriva a fine 2020 | avrà ray tracing e joypad aptico

Sul PlayStation Store arrivano i Saldi a Tutto Giappone : Sul PlayStation Store arrivano i Saldi a Tutto Giappone, una serie di sconti e offerte disponibili naturalmente per PS4, e provenienti niente meno che direttamente dal sol levante.Ebbene, come possiamo vedere, questa serie di offerte si affiancano ad iniziative come i Saldi "Big in Japan" del PlayStation Store americano. I giochi che potremo dunque vedere scontati anche del 70% sono titoli del calibro di Resident Evil 2, Kingdom Hearts 3, Ace ...