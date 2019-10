Fonte : retemeteoamatori

(Di martedì 8 ottobre 2019) Scritto da Federico Baggiani Rete Meteo Amatori - Weather for Passion Dopo la terza perturbazione atlantica del mese i cui effetti rimangono al meridione, l’è in rinforzo sulla nostra penisola con un clima mite e tempo stabile. geopotenziali e temperature a 5500m previsti oggi A seguire domani Mercoledì avremo il passaggio di una blando peggioramento tra Liguria edtoscana con piogge modeste , per lo piu’ deboli al Nord(ad esclusione del Piemonte e buona parte di Veneto e Romagna). Residua instabilità tra Sicilia Ionicia e Calabria meridionale. accumuli pluviometrici attesi Mercoledì A seguire potrà partire l’che entro il weekend porterà tempo soleggiato ovunque, salvo possibili nebbie mattutine nelle zone interne e temperature sopramedia con punte fin 24-27°C al Centro-sud. Insomma l’avvio di questo autunno 2019 ...

Noovyis : (Ottobrata in arrivo con alta pressione dominante) Playhitmusic - - Roseinfiore : RT @TweetNewsIta: METEO ITALIA - Forti TEMPORALI in arrivo domani nel nostro Paese, successiva OTTOBRATA con temperature sopra la media?htt… - Luisella49 : RT @TweetNewsIta: METEO ITALIA - Forti TEMPORALI in arrivo domani nel nostro Paese, successiva OTTOBRATA con temperature sopra la media?htt… -