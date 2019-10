Mobilità | Dell' Orto | ' Salone Eicma riscrive futuro delle due ruote' 3

Mobilità : Dell'Orto - 'Salone Eicma riscrive futuro delle due ruote' (2) : (AdnKronos) - Del "primato per l’attrattività e del grande contributo all’internazionalizzazione delle imprese” ha parlato proprio Dell’Orto, sottolineando durante l’incontro con i giornalisti che "quest’anno quasi il 60% degli espositori proviene dall’estero e che analogamente è sempre più in asces

Mobilità : Dell'Orto - 'Salone Eicma riscrive futuro delle due ruote' : Milano, 8 ott. (AdnKronos) - "Il Salone Eicma a Milano avrà l'obiettivo di riscrivere il futuro a due ruote. Quella di quest'anno sarà un'edizione record". A dirlo è il presidente di Eicma, Andrea Dell'Orto, durante la presentazione, a Palazzo Perilli a Milano, della 77° Edizione dell’Esposizione In

A New York la rivoluzione della Mobilità è partita da una pista ciclabile : Un percorso protetto sulla 9a Avenue ha fatto lievitare il traffico in bicicletta e fatto aumentare le vendite dei negozi: la mobilità sostenibile può partire dal basso

Mediaset - inizia la smobilitazione da Roma : 29 giornalisti trasferiti a Milano dall’11 novembre. Si va verso centralizzazione della produzione : Questa volta si inizia per davvero. Dopo aver “minacciato” diverse volte di voler centralizzare la produzione nella sede di Cologno Monzese, senza però mai dare il là alle intenzioni, adesso Mediaset trasferisce 29 giornalisti di News Mediaset da Roma a Milano. C’è anche una data: l’11 novembre. Una scelta apertamente contestata dall’assemblea a luglio. La posizione è poi stata nuovamente ribadita ...

Investire sui giovani - l’esempio della Mobilità studentesca : Da anni il mondo politico, i media, i dirigenti delle grandi aziende e l’opinione pubblica in generale sottolineano l’importanza di Investire sui giovani, risorsa imprescindibile sulla quale ogni Paese dovrebbe basare il proprio successo futuro. Lo sviluppo e la crescita di un Paese passano attraverso il rinnovamento, l’innesto di soggetti nuovi, autonomi, attivi nell’agire e nel prendere decisioni.Gli aiuti ai giovani, ...

Mobilità e impatto ambientale : l’emob costa la metà della benzina : La transizione verso una Mobilità elettrica - pubblica e privata - è ormai un dato di fatto: incerti possono restare ancora i tempi della sua completa diffusione a livello di mass market, non certo i suoi esiti. Ma per sostenere legislatori e amministratori nelle loro scelte di lungo periodo bisogna arrivare a misurare i benefici della Mobilità sostenibile, indicandone un preciso valore economico - riconosciuto dall'intera comunità scientifica - ...

A Milano è di scena e_mob - il Festival della Mobilità Elettrica : E’ in corso a Milano la terza edizione di e_mob. A Palazzo Lombardia, sede della Regione Lombardia, amministratori pubblici, operatori del settore e addetti ai lavori hanno presentato le best practices dei Comuni aderenti alla Carta Metropolitana della Mobilità Elettrica. Aprendo i lavori, Giancarlo Morandi, Chairman Comitato Promotore Presidente di COBAT, la grande piattaforma italiana […] L'articolo A Milano è di scena e_mob, il ...

Škoda Superb iV porta il brand ceco nella dimensione della Mobilità elettrificata : Prima motorizzazione ibrida plug-in per Škoda, fino a 56 km in modalità elettrica e 930 km di autonomia complessiva. Le...

Meno spazio alle auto e più spazio per le persone : la quarta rivoluzione della Mobilità : “L’avvento non regolamentato delle auto senza conducente potrebbe aumentare il traffico nelle città europee dal 50% al 150% entro il 2050, il che sarebbe come un’ora di punta che dura tutto il giorno. A rivelarlo – riporta in una nota Kyoto Club – è un nuovo studio dell’Associazione europea Transport & Environment (T&E) dal titolo “Less (cars) is more: how to go from new to sustainable mobility”. Una ...

La Settimana Europea della Mobilità dal 16 al 22 settembre. Iniziative e progetti per migliorare la qualità della vita : 48 nazioni, 2982 città in tutta Europa e 101 municipi italiani. Sono gli impressionanti numeri delle adesioni alla European Mobility Week, la Settimana Europea della Mobilità, in corso dal 16 al 22 settembre. Alla diciottesima edizione la Settimana Europea della Mobilità continua a crescere e riscuotere consensi. Ogni città si è dotata di un lungo calendario di Iniziative create dalle amministrazioni cittadine con il coinvolgimento della ...

WWF Roma : Settimana Europea della Mobilità - la scelta della felicità vuole ciclabilità : Roma – Nel 2019 la campagna della Settimana Europea della Mobilità, che si sta svolgendo in questi giorni e che chiuderà domenica 22 settembre, punta i riflettori sulla sicurezza del camminare e andare in bicicletta in città. Il WWF Roma e Area Metropolitana è consapevole che non è cosa semplice nella Capitale d’Italia diventata nei decenni caotica e di difficile gestione e controllo del traffico veicolare privato. “Ma continuiamo a ...

Mobilità elettrica - Nissan ed EdF si alleano per lo sviluppo delle ricariche smart : La Nissan ha siglato un accordo di collaborazione con il gruppo energetico transalpino EdF per accelerare lo sviluppo della Mobilità elettrica, in particolare attraverso la ricarica smart dei veicoli. Laccordo riguarda il Regno Unito, la Francia, il Belgio e lItalia, dove i francesi controllano la società milanese Edison.Focus sulle soluzioni 'vehicle to grid'. La nuova collaborazione tra le due società nasce da un precedente accordo valido ...

Milano. Mobilità. e_mob : dal 26 al 28 settembre il Festival della Mobilità elettrica : Presentata a Palazzo Marino la 3° edizione di e_mob, il Festival dell’eMobility in calendario a Palazzo Lombardia da giovedì 26

Milano : il futuro della Mobilità inizia a e_mob : Saranno tre giorni intensi quelli della 3° edizione di e_mob, il Festival dell’eMobility in calendario a Palazzo Lombardia di Milano dal giovedì 26 a sabato 28 settembre 2019. Lo saranno per il fitto programma previsto all’interno delle sale e nelle area esterne. E lo saranno perché la rivoluzione elettrica è prossima a divenire concreta. Lo confermano le vendite in forte crescita dei veicoli di tutti i comparti della mobilità, una tendenza ...