Giovanni Brusca resta in carcere | no agli arresti domiciliari

Mafia - Cassazione : no ai domiciliari per Giovanni Brusca : Aggiornamento ore 22:59 - La Corte di Cassazione ha stabilito che Giovanni Brusca non ha diritto agli arresti domiciliari.Brusca chiede i domiciliari. Procura antiMafia e Pg Cassazione non concordanoGiovanni Brusca, detto u verru (il porco) e lo scannacristiani, ha chiesto (nuovamente) gli arresti domiciliari. Parliamo di uno dei killer più spietati di Cosa Nostra, condannato per oltre 100 omicidi tra i quali quello del 14enne Giuseppe Di ...

La Corte di Cassazione ha negato gli arresti domiciliari a Giovanni Brusca - il mafioso responsabile della strage di Capaci : La Corte di Cassazione ha deciso di non concedere gli arresti domiciliari a Giovanni Brusca, il mafioso e collaboratore di giustizia condannato, tra le altre cose, per l’omicidio del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e dei tre agenti

La Cassazione dice no ai domiciliari per Giovanni Brusca : Giovanni Brusca resta in carcere. La prima sezione penale della Cassazione, al termine della camera di consiglio di oggi, ha rigettato il ricorso presentato dalla difesa del boss di Cosa Nostra, che chiedeva la detenzione domiciliare. L'uomo si è attribuito 150 omicidi, tra cui quello di Giuseppe Di Matteo, 13 anni, strangolato e sciolto nell'acido. Anche la procura generale aveva chiesto che Brusca restasse all'interno di ...

Giovanni Brusca resta in carcere - Cassazione dice no ai domiciliari : La Corte di Cassazione ha deciso di dire no alla richiesta di arresti domiciliari per Giovanni Brusca che quindi resta in carcere. I giudici della Suprema Corte hanno accolto così le richieste della procura generale della Cassazione che si era espressa contro gli arresti domiciliari per Giovanni Brusca durante la requisitoria scritta.Continua a leggere

Cassazione dice no ai domiciliari per Giovanni Brusca : La Corte di Cassazione ha valutato negativamente il ricorso dei legali del killer di Capaci. Brusca si è attribuito 150 omicidi, tra cui quello di Giuseppe Di Matteo, 13 anni, strangolato e sciolto nell'acido. Anche la procura generale aveva chiesto che il boss restasse all'interno di Rebibbia.

Giovanni Brusca AGLI ARRESTI DOMICILIARI?/ Pg Cassazione "mai" : attesa sentenza : GIOVANNI BRUSCA chiede domiciliari: si attende la sentenza della Cassazione, ma il Pg chiede di respingere la richiesta. Ira dei familiari delle vittime

Giovanni Brusca chiede gli arresti domiciliari/ Salvini 'Disumano - in carcere a vita' : Giovanni Brusca chiede i domiciliari: oggi il giudizio della Cassazione. Maria Falcone, sorella del magistrato ucciso nella strage di Capaci non ci sta.

Mafia - Giovanni Brusca chiede arresti domiciliari/ Procura Antimafia : 'E' ravveduto' : Giovanni Brusca chiede i domiciliari, secondo al Procura Nazionale AntiMafia 'è ravveduto': oggi il giudizio della Cassazione, le ultime notizie.

Strage di Capaci - il boss Giovanni Brusca chiede i domiciliari. Maria Falcone : “Ha già usufruito di 80 permessi” : La Cassazione, dopo aver già respinto una sua richiesta, domani deciderà se Giovanni Brusca, l’uomo che innescò fisicamente la bomba che provocò la Strage di Capaci e che strangolò il piccolo Giuseppe Di Matteo che fu poi sciolto nell’acido, può ottenere la misura degli arresti domiciliari. Il boss di San Giuseppe Jato, come riporta il Corriere della Sera, ha fatto ricorso contro l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che ...

Matteo Salvini e Giovanni Brusca : "Assassino di mafia fuori dal carcere? Scherziamo? Galera a vita" : Il killer di Cosa Nostra Giovanni Brusca, condannato per la strage di Capaci, ha fatto ricorso in Cassazione per chiedere gli arresti domiciliari. Come anticipato dal Corriere della Sera, l'udienza si svolge stamani a porte chiuse, senza la presenza dei difensori che hanno mandato memorie scritte. I

Mafia - Giovanni Brusca chiede di nuovo i domiciliari. Per la procura nazionale antimafia "è ravveduto" : Si riunisce oggi la prima sezione penale della Corte di Cassazione per decidere sul ricorso presentato dagli avvocati di...

Mafia - Giovanni Brusca può uscire dal carcere : “È ravveduto” : Giovanni Brusca, il killer della strage di Capaci, chiede di nuovo i domiciliari e la Procura Nazionale AntiMafia questa volta dice di sì. Dopo ventitré anni di carcere può finire di scontare la pena agli arresti domiciliari. Oggi la prima sezione penale della Corte di Cassazione si riunirà per decidere sul ricorso degli avvocati del boss.Continua a leggere

Mafia - Giovanni Brusca chiede i domiciliari : “È ravveduto” : Giovanni Brusca, il killer della strage di Capaci, chiede di nuovo i domiciliari e la Procura Nazionale AntiMafia questa volta dice di sì. Dopo ventitré anni di carcere può finire di scontare la pena agli arresti domiciliari. Oggi la prima sezione penale della Corte di Cassazione si riunirà per decidere sul ricorso degli avvocati del boss.Continua a leggere