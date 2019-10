Ambiente | Sicilia | polistirolo in spiaggia a Mondello

Sicilia : rischio idrogeologico - LegAmbiente 'no a spreco risorse per progetti obsoleti' : Palermo, 1 ott. (AdnKronos) - "Il governo regionale disporrà di altri 174 milioni di euro per contrastare il dissesto del territorio e l’erosione delle spiagge che si aggiungono ai 155 milioni euro già disponibili. La messa in sicurezza del territorio ed il contrasto all’erosione costiera sono inten

LegAmbiente ed EcoTyre in Sicilia : rimossi circa 500 kg di pneumatici fuori uso : È Misilmeri, il Comune Siciliano che nel corso di Puliamo il Mondo, la storica iniziativa di Legambiente (edizione italiana di Clean up the World – il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo), ha aderito all’appello di EcoTyre e, oltre agli altri rifiuti, ha raccolto i cosiddetti PFU ossia gli pneumatici fuori Uso che erano abbandonati nell’ambiente. Nei giorni scorsi circa 500 kg di pneumatici giunti a fine vita, ...

Sicilia : LegAmbiente - 'presidenti parchi naturali? No a nomine di sottogoverno' : Palermo, 23 set. (AdnKronos) - Legambiente Sicilia boccia le candidature presentate dal governo Musumeci per le presidenze dei quattro parchi naturali Siciliani. "Domattina, la prima commissione dell’Ars dovrebbe dare il suo parere sulle designazioni fatte dalla giunta regionale per i presidenti dei

Rifiuti : LegAmbiente Sicilia - 'commissione Antimafia Ars faccia chiarezza' : Palermo, 19 set. (AdnKronos) - "Apprezziamo che la Commissione regionale Antimafia abbia avviato un ciclo di lavoro finalizzato ad indagare sulla gestione dei Rifiuti in Sicilia, accogliendo la nostra richiesta dello scorso 6 giugno". Così il presidente di Legambiente Sicilia Gianfranco Zanna. "In q

Rifiuti : LegAmbiente Sicilia - ‘commissione Antimafia Ars faccia chiarezza’ : Palermo, 19 set. (AdnKronos) – “Apprezziamo che la Commissione regionale Antimafia abbia avviato un ciclo di lavoro finalizzato ad indagare sulla gestione dei Rifiuti in Sicilia, accogliendo la nostra richiesta dello scorso 6 giugno”. Così il presidente di Legambiente Sicilia Gianfranco Zanna. “In quella data – aggiunge – ho consegnato al presidente Fava una copia del dossier ‘Impianti Rifiuti in ...

Sicilia : LegAmbiente scende in piazza contro resort su isola Capo Passero (2) : (AdnKronos) - "Molti fanno finta di non sapere che l’isola di Capo Passero è inserita nel Piano regionale delle Riserve approvato con decreto dell’assessore regionale al Territorio e Ambiente n. 970 del 10 giugno 1991 - aggiunge Zanna - Oltretutto, nel 2007 l'assessorato regionale dei Beni culturali

Sicilia : LegAmbiente scende in piazza contro resort su isola Capo Passero : Palermo, 14 set. (AdnKronos) - Sit in di Legambiente Sicilia questa mattina, a piazza dei Due mari, a Porto Palo di Capo Passero (Siracusa). L'associazione ambientalista ha protestato contro la realizzazione di un resort sull’isola. "Da anni lottiamo affinché non venga fatto scempio di un posto dens

Ambiente : inquinamento fiume Gela - M5S a commissione Ue 'in Sicilia troppe anomalie' : Palermo, 11 set. (AdnKronos) - "Quanto accaduto in questi giorni a Gela, con un fiume letteralmente colorato di rosso e conseguente moria di pesci, non è un fatto normale e non deve passare sotto traccia. Proprio l’area del golfo gelese negli ultimi mesi è stata teatro di diversi casi analoghi che t

Ambiente : inquinamento fiume Gela - M5S a commissione Ue ‘in Sicilia troppe anomalie’ : Palermo, 11 set. (AdnKronos) – “Quanto accaduto in questi giorni a Gela, con un fiume letteralmente colorato di rosso e conseguente moria di pesci, non è un fatto normale e non deve passare sotto traccia. Proprio l’area del golfo gelese negli ultimi mesi è stata teatro di diversi casi analoghi che testimoniano l’esistenza di un problema enorme sulla mancata depurazione. La commissione Europea comunichi ufficialmente ...

Migranti : LegAmbiente Sicilia denuncia Salvini per sequestro di persona : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) - Legambiente Sicilia denuncia nuovamente alla magistratura il ministro Salvini per sequestro di persona e abuso d'ufficio. "È una mostruosità a cui bisogna porre fine. Intervenga subito la Procura della Repubblica di Agrigento per fare sbarcare tutti e 134 Migranti", di

Migranti : LegAmbiente Sicilia denuncia Salvini per sequestro di persona : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – Legambiente Sicilia denuncia nuovamente alla magistratura il ministro Salvini per sequestro di persona e abuso d’ufficio. “è una mostruosità a cui bisogna porre fine. Intervenga subito la Procura della Repubblica di Agrigento per fare sbarcare tutti e 134 Migranti”, dice Gianfranco Zanna, presidente Legambiente Sicilia. “Sono passate due settimane dall’analoga vicenda della ...