Uomini e Donne | Ida Platano e Riccardo Guarnieri? Pazzesco colpo di scena | li sorprendono

Uomini e donne : Ida bacia Armando - Riccardo : "Aveva detto di essere interessata ancora a me" (VIDEO) : (video in arrivo) Durante la puntata di Uomini e donne di lunedì 7 ottobre 2019 Ida ha annunciato di aver baciato Armando, dopo un'uscita prolungatasi fino alle cinque del mattino. Per la dama si tratta del primo bacio dopo la fine della relazione, molto tormentata con Riccardo. Quest'ultimo, non a caso, ha reagito alla notizia con visibile rammarico. Infatti, il cavaliere, quasi incredulo, si è lamentato perché Ida nelle scorse puntate "aveva ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari a dieta : quanti kg ha perso in 10 giorni : Tina Cipollari: 84 kg sulla bilancia e l’obiettivo di perderne almeno 25 entro Natale per tornare al suo peso forma. Naturalmente con controlli periodici a Uomini e Donne, dove per lei Maria De Filippi ha fatto arrivare anche una nutrizionista. La Vamp “dovrebbe cambiare le sue abitudini – aveva spiegato in studio la nutrizionista – Potrebbe dimagrire fino a pesare 60 chili senza soffrire troppo. I carboidrati vanno bene ma in determinati orari ...

“Fuori di testa”. Gemma Galgani in lacrime : psicodramma a Uomini e Donne. Tina Cipollari e Gianni Sperti furiosi : La domanda che tutti si fanno adesso è questa: riuscirà Gemma Galgani e trovare l’amore? Dopo Giorgio Manetti sono molti a pensare che per la dama torinese le frecce di cupido siano finite. L’ultima batosta per Gemma Galgani è arrivata dal cavaliere di cui si era invaghita: Jean Pierre, uno dei tre corteggiatori che si erano presentati per conoscerla. Una conoscenza che non è neppure iniziata visto che il cavaliere è stato onesto con se stesso e ...

Nelle maratone aumenta l'età dei partecipanti e le donne superano gli Uomini : Per la prima volta, nel 2018, le donne sono state più numerose degli uomini Nelle maratone. Inoltre, nello stesso anno l'età dei partecipanti non è mai stata così alta. Questi sono i risultati più significativi di una ricerca condotta dalla società danese Run Repeat e dall'International Association of Athletics Federation. I risultati, riportati su diversi media britannici, dimostrano che la percentuale delle maratonete è cresciuta ...

Uomini e donne - Gemma friendzonata da Jean Pierre 'ripiega' su Gianfranco (VIDEO) : Non c'è pace per Gemma, le cui vicissitudini sentimentali rimangono al centro delle puntate del trono over di Uomini e donne. Nell'appuntamento odierno, trasmesso come sempre da Canale 5, la dama è stata respinta (prima in camerino, poi in studio) da Jean Pierre, il quale le ha spiegato di non provare attrazione e di vederla solo come un'amica (anche se ha lasciato uno spiraglio per il futuro, al motto di 'mai dire mai'). prosegui la ...

Uomini E DONNE/ Anticipazioni 7 ottobre : Armando tra Veronica e Ida ma.. - trono over - : UOMINI e DONNE, Anticipazioni puntata oggi, 7 ottobre: Gemma in lacrime, Armando bacia Ida e Veronica? Riccardo Guarnieri pronto a perdere...

Uomini e Donne - Oscar Branzani sbotta : “Quante stron*ate dite” : Oscar Branzani di Uomini e Donne stufo delle illazioni: lo sfogo In questi ultimi giorni sono circolate diverse illazioni sui social su Eleonora Rocchini e Oscar Branzani. Ma non è finita qua perchè pare che qualcuno, sui giornali in questi giorni, abbia detto qualcosa che ha fatto infuriare quest’ultimo. Non è dato sapere cosa abbia detto su di lui o sulla coppia, ma tanto è bastato per fargli scrivere qualche ora fa sul suo profilo ...

Riccardo Guarnieri/ Uomini e Donne : volto scuro e silenzio dopo il bacio di Ida... : Riccardo Guarnieri resta senza parole di fronte al bacio di Ida Platano con Armando Incarnato nella nuova puntata del trono over di Uomini e Donne.

Uomini e Donne - Oscar e le voci su Eleonora : furia dell’ex tronista : Uomini e Donne, Oscar e le voci su Eleonora: la furia dell’ex tronista Non c’è pace per Eleonora Rocchini e Oscar Branzani. I due, che di recente si sono detti addio, continuano a essere chiacchieratissimi. voci e retroscena sulla loro rottura si sprecano. Eppure la verità è un’altra. Una verità che l’ex coppia sbocciata a […] L'articolo Uomini e Donne, Oscar e le voci su Eleonora: furia dell’ex tronista ...

“Ora dillo a tutti”. Uomini e Donne : Oscar Branzani nella bufera - accusa pesantissima. C’entra l’incidente di Eleonora Rocchini : Si sono lasciata da qualche settimana. Era stata Eleonora Rocchini a dire a tutti che tra lei e Oscar Branzani non c’era spazio per un futuro. Una frase che aveva fatto saltare sulla sedia i fan della coppia. Nulla in confronto alla grande paura provata per Eleonora Rocchini, rimasta vittima di un terrificante incidente che ha visto coinvolta anche la sorella di Oscar. Proprio Oscar Branzani è bersaglio di social e riviste patinate. Voci e ...

Uomini e donne - Gemma Galgani in lacrime - la Cipollari e Gianni Sperti infieriscono : "Il suo stato mentale..." : Gemma Galgani è indiscutibilmente la regina del Trono Over del programma di Maria De Filippi Uomini e donne. La dama di Torino, tuttavia, viene costantemente messa in discussione, anche pesantemente a volte, dall'opinionista Tina Cipollari, così come vedremo anche fare nella prossima puntata dello s

Veronica Ursida Vs Armando Incarnato/ Uomini e donne : 'Ma perché devo frequentarti!' : Veronica Ursida contro Armando Incarnato a Uomini e donne, nella puntata di oggi lo scontro con il cavaliere per via di Ida Platano?

Uomini e Donne/ La registrazione slitta per via di Amici Vip? - trono classico - : Uomini e Donne trono classico: Alessandro Zarino, le confessioni sul padre commuovono tutti, ecco cosa ha detto il tronista di lui.

Uomini e Donne/ Alessandro Zarino - confessioni sul padre commuovono - trono classico - : Uomini e Donne trono classico: Alessandro Zarino, le confessioni sul padre commuovono tutti, ecco cosa ha detto il tronista di lui.