Una nave di pattuglia giapponese e un peschereccio nordcoreano si sono scontrati lunedì

Banksy apre un negozio a Londra : il ricavato a Una nave per il salvataggio di migranti : L'artista, nel pieno di una controversia legale con una società che intende commercializzare biglietti d'auguri col suo nome, ha deciso di aprire uno shop a Londra con le sue opere. Sarà aperto quindici giorni e i prodotti saranno acquistabili solo on line. Il ricavato finanzierà l'acquisto di una nave di salvataggio per migranti.Continua a leggere

Caso nave Gregoretti - pm chiede archiviazione - ma per Salvini deciderà il TribUnale dei ministri : La decisione entro i prossimi 90 giorni. Lo scorso gennaio la sezione specializzata per i reati dei componenti del Governo aveva chiesto l'autorizzazione a procedere per l'analogo Caso della Diciotti

SpaceX vuole comprare Una comunità del Texas per continuare a sviluppare l’astronave che ci porterà su Marte : SpaceX vuole comprare le proprietà dei residenti di una comunità a pochi chilometri di distanza dal sito di lancio di Starhopper nel sud del Texas. I voli di Starhopper sono finiti in prima pagina durante l’estate quando il prototipo di razzo si è sollevato fino a circa 150 metri di altitudine. Starhopper si accorda perfettamente con i piani di esplorazione di Marte di SpaceX, visto che dovrebbe essere il prototipo del veicolo Starship con cui ...

Due ufficiali italiani sono stati rinviati a giudizio nell’ambito delle indagini per il naufragio di Una nave di migranti avvenuto nell’ottobre 2013 - nel quale morirono 268 persone : Il giudice dell’udienza preliminare di Roma ha rinviato a giudizio Leopoldo Manna e Luca Licciardi nell’ambito delle indagini per il naufragio di una nave di migranti siriani dell’ottobre 2013, nel quale morirono 268 persone. Manna è l’ufficiale responsabile della sala

Ci sono almeno 36 dispersi a causa del naufragio di Una nave nella Repubblica Democratica del Congo : almeno 36 persone risultano disperse in seguito al naufragio di una nave avvenuto tra sabato e domenica sul fiume Congo, nella Repubblica Democratica del Congo. La nave, che era partita dal distretto di Mai Ndombe, nel nordovest del paese, è naufragata nei

Tragedia in crociera : sviene e cade da Una scala della nave - muore dopo sei giorni d’agonia : Matteo Sartori, 33anne nato a Piove di Sacco e residente a Fossò, si era tagliato ad una dito durante la cena. Mentre stava raggiungendo la stanza per medicarsi è caduto battendo la testa. Il trauma cranico non gli ha dato scampo. La sua famiglia ha deciso di donare gli organi del ragazzo.Continua a leggere

Migranti - la chiesa evangelica tedesca manderà Una nave di soccorso nel Mediterraneo : La chiesa evangelica tedesca manderà nel mar Mediterraneo una sua imbarcazione per salvare i Migranti: l'imbarcazione si affiancherà a quelle delle Ong che già operano nel Mediterraneo. "Non è solo un atto simbolico, si tratta di agire in maniera esemplare. Saranno salvati esseri umani nel Mediterraneo", spiega il presidente delle chiese evangeliche tedesche.Continua a leggere

Una donna incinta e suo marito a bordo della nave Ocean Viking sono stati fatti sbarcare a Malta : Una donna incinta e suo marito che erano a bordo della nave Ocean Viking sono stati fatti sbarcare a Malta. La Ocean Viking, gestita da SOS Méditerranée e Medici senza Frontiere, si trovava da qualche giorno nella zona SAR libica con

Venezia - Franceschini : "Entro fine del mio mandato nessUna Grande Nave passerà più davanti a San Marco" : Il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini oggi ha presenziato alla cerimonia di premiazione del Festival di Venezia accompagnato dalla moglie Michela Di Biase, ma appena arrivato ha voluto fare una promessa, condivisa anche sui social network, dove ha scritto:"A Venezia per la #Biennalecinema2019. Un impegno: entro la fine del mio mandato nessuna Grande Nave passerà più davanti a San Marco. Il vincolo del @_MiBAC è solo il primo ...

Franceschini : "Entro la fine del mio mandato nessUna Grande Nave a San Marco" : Dario Franceschini, neo ministro dei Beni culturali dell’esecutivo giallo-rosso, arrivando a Venezia per la serata finale della Mostra del cinema, twitta prendendosi un personale impegno contro le grandi navi al lido: “A Venezia per la #Biennalecinema2019. Un impegno: entro la fine del mio mandato nessuna Grande Nave passerà più davanti a San Marco. Il vincolo del@_MiBAC è solo il primo passo. Abbiamo perso ...

Livorno - operaio di Una nave da crociera cade in mare e annega : Il lavoratore stava pulendo alcune strutture esterne della Vision of the Seas, una delle navi della Royal Carribean che periodicamente attraccano allo scalo portuale di Livorno. I colleghi l'hanno visto precipitare e non tornare più a galla. Il corpo è stato recuperato dopo diverse ore dai Vigili del Fuoco.Continua a leggere

Sequestrata la nave Mare Jonio e multa da 300mila euro. La Ong : “Una vendetta” : Sequestro amministrativo della nave e multa da 300 mila euro. Ha un epilogo destinato a suscitare nuove polemiche e strascichi giudiziari la vicenda della Mare Jonio, che ieri ha sbarcato - per "motivi sanitari" - gli ultimi 31 naufraghi salvati nelle acque del Mediterraneo. L'allarme e' stato lanciato nella notte via Twitter da Mediterranea Saving Humans, rete di associazioni italiane: "Abbiamo fatto ingresso in acque territoriali con ...

La Spezia - migranti arrivano in porto nascosti nell’intercapedine di Una nave. Salvati dai pompieri : Tre migranti algerini sono riusciti a introdursi in una nave cargo e a viaggiare dal porto di Casablanca (Marocco) a La Spezia. Sono stati trovati dai vigili del fuoco.Continua a leggere

Sindaco di Pozzallo : "la presenza al largo di Una nave militare straniera fa impressione" : “Fa una certa impressione una nave militare straniera al largo delle coste siciliane”, a dirlo è il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna