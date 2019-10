The Walking Dead 10 inizia il suo cammino verso un confine destinato a sparire

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 7 ottobre 2019) The10 è pronta a tenere incollati i fan nei prossimi mesi promettendo scintille e, soprattutto, la fine di una nuova epoca fatta di limiti e confini ma anche di paure e paranoie, tutte legate alla presenza dei Sussurratori. L'arrivo dei nuovi nemici ha fatto già le prime vittime nella nona stagione e, dopo il rigido inverno, i nostri protagonisti ricominciano qualche mese dopo facendo tesoro di quel lutto e affrontandone le conseguenze e i timori ogni giorno.La première di The10 è andata in onda negli Usa qualche ora fa e lo stesso ha fatto in Italia in contemporanea su Fox ma per tutti coloro che hanno resistito alla tentazione della visione notturna, l'appuntamento è fissato per oggi, 7 ottobre, alle 22.25 e poi in replica all'1.15. Ma cosa vedremo in questo primo episodio?ATTENZIONE SPOILER!Per i superstiti è arrivato il momento di andare avanti e ...

