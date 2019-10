Fonte : quattroruote

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Cala il sipario sulla presunta illegittimità delsulla. Dopo la recente sentenza con cui la commissione tributaria delle Marche ha dato ragione a un contribuente sulla richiesta dellamministrazione regionale di pagamento di undel 2001, èche anche lapiù odiata dagli italiani rientra nella cosiddetta pace fiscale, il provvedimento con cui il precedente governo Conte aveva stabilito ildelle cartelle di importo inferiore a mille euro.La legge parla chiaro. E non poteva essere diversamente, visto che il decreto 119/2018, convertito con modifiche dalla legge n. 136/2018, stabilisce che I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della ...

dinoadduci : Tassa automobilistica - Confermato il condono del bollo - TREA1968 : 'strappa-cartelle': la maxi sanatoria cancella debiti comprende infatti anche la tassa automobilistica. TOSATURE CONDONATE - SaleDella_Terra : @Lucyfero75 @UnTemaAlGiorno Idem. Io agenzia entrate. Lì funziona tutto alla perfezione nessuna lungaggine burocrat… -