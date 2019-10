Siria del Nord | la Turchia sarebbe pronta all' invasione

Turchia pronta a invadere il nord della Siria. Ok di Trump - truppe Usa in ritirata : «Via da Guerre ridicole» : Dopo l'annuncio della Casa Bianca del via libera all'operazione militare di Ankara nel nord-est della Siria, il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha annunicato su...

USA : "La Turchia sta per entrare nel nord della Siria" - Ankara conferma : La Turchia si appresta ad invadere la Siria del nord: l’operazione militare potrebbe prendere il via da un momento all’altro. La notizia è stata resa nota da Stephanie Grisham, responsabile della comunicazione della Casa Bianca. Il presidente degli USA, Donald Trump, ha già sentito telefonicamente il suo omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, che ha a sua volta confermato il ritiro delle truppe americane presenti nelle aree di confine ...

La Turchia è pronta ad attaccare il nord della Siria : Trump approva e fa spostare le truppe Usa : La Turchia è pronta a un intervento militare al nord della Siria. E le truppe Usa lasceranno spazio ai militari di Erdogan. La Casa Bianca ha spiegato che Ankara “attuerà presto un’operazione militare pianificata da tempo”. Nella nota, che dà conto di un colloquio telefonico Donald Trump e Recep Tayyip Erdogan si legge: “Le forze statunitensi non sosterranno né saranno coinvolte ...

Siria - il regime di Assad distrugge chiese cristiane più del terrorismo. E con esse la storia del Paese : di Riccardo Cristiano* Il Syrian network for human rights (Snhr) ha pubblicato recentemente un dettagliato rapporto sulle distruzioni arrecate alle chiese Siriane dall’inizio del conflitto. Sovente citato come fonte dall’ufficio dell’Onu per i diritti umani, dalla Commissione internazionale indipendente d’inchiesta sulla Siria e da diverse Ong internazionali per la difesa dei diritti umani, tra le quali Amnesty international, ...

Si chiamava Islam ed è l’ultima vittima della guerra in Siria : il racconto struggente del papà : Si chiamava Islam al Sdair e aveva soltanto 6 anni. Nell’arco della sua breve vita, i suoi enormi occhi azzurri hanno sempre visto solo morte e distruzione. Fino a venerdì scorso, quando un colpo di artiglieria li ha spenti per sempre. La bimba è stata uccisa a Maaret al-Numan, nella provincia di Idlib. “Ogni notte mia figlia dormiva accanto a me – ha detto tra le lacrime il padre Mohammed – ora è sola. Ho passato tutta la notte accanto alla sua ...

Il futuro negato ai bambini della Siria : “Le nostre scuole distrutte dalle bombe” : Preparare lo zainetto con i libri e la merenda, salutare i genitori ed entrare a scuola. Ai bambini Siriani questi gesti quotidiani continuano ad essere negati a causa della guerra. Nella provincia nord occidentale di Idlib, tra scuole bombardate o adibite a rifugio per gli sfollati, circa la metà dei 650mila studenti rischia di non avere accesso all'istruzione.Continua a leggere

LA VEDOVA DELL'ISIS/ Arrestata l'ex moglie del rapper Deso Dogg ucciso in Siria : Era andata in Siria per unirsi all'Isis con il primo marito, dopo la sua morte aveva sposato il rapper tedesco Deso Dogg anche lui terrorista islamista

Arrestata per terrorismo la vedova del rapper Deso Dogg - il militante Isis ucciso in Siria : Omaima A., vedova del rapper berlinese e militate Isis Deso Dogg, è stata Arrestata nelle scorse ore dalla polizia tedesca ad Amburgo con la pesante accusa di aver fatto parte a sua volta dell'organizzazione terroristica dell'estremismo islamico come componente attiva. Il marito era stato ucciso in Siria.Continua a leggere