Mafia | la Cassazione | "Brusca resta in carcere | niente domiciliari"

Mafia - Brusca chiede i domiciliari. Procura antiMafia e Pg Cassazione non concordano : Giovanni Brusca, detto u verru (il porco) e lo scannacristiani, ha chiesto (nuovamente) gli arresti domiciliari. Parliamo di uno dei killer più spietati di Cosa Nostra, condannato per oltre 100 omicidi tra i quali quello del 14enne Giuseppe Di Matteo, figlio del pentito Santino Di Matteo, che ha strangolato per poi disciogliere il suo corpo nell'acido.Brusca è anche l'uomo di Mafia che ha premuto il pulsante del radiocomando che innescò ...

Mafia - Brusca chiede i domiciliari : no dal pg Cassazione. L'ira di una vedova della scorta : «Il nostro dolore non conta niente» : Condannato per la strage di Capaci, nel suo passato c'è anche un bambino sciolto nell'acido: Giovanni Brusca, boss mafioso, ha chiesto gli arresti domiciliari in un ricorso in...

Brusca chiede alla Cassazione la detenzione domiciliare. Il «sì» dell’AntiMafia : L’esecutore della strage di Capaci si è rivolto alla Corte: contesta che il Tribunale di Sorveglianza di Roma non ha tenuto nella giusta considerazione le valutazioni dell’Antimafia che dopo i precedenti «no» ha detto «sì» all’ipotesi che il pentito sia detenuto a casa