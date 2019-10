GF Vip | Aida Yespica prende una decisione drastica | “Ho chiuso!”

Fonte : lanostratv

(Di lunedì 7 ottobre 2019)dopo il Grande Fratello Vip chiude con i reality: la rivelazioneè stata la protagonista della seconda edizione del GF Vip. E in quella occasione è arrivata fino alla finalissima della versione vip del padre di tutti i reality, ben impressionando tutti i numerosi telespettatori. Tuttavia pare che dopo quell’esperienzaabbia chiuso definitivamente la porta a qualsiasi altra partecipazione ai reality in generale. Difatti la soubrette venezuelana, in un’intervista rilasciata sull’ultimo numero del settimanale Ora, ha confessato: “Con i reality ho chiuso, ma se mi verranno fatte delle proposte che mi intrigano tornerò in Tv…” A quali programmi potrebbe puntare? Magari qualche talent show vip? In effetti la donna è sempre stata brava a ballare e non avrebbe certo problemi a partecipare a programmi come ...

