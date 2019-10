Show-rissa di Fonseca a fine match | «Ho meritato l’espulsione»

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 6 ottobre 2019)dipartita nervoso all’Olimpico. Protagonista l’allenatore portoghese della Roma Pauloche è stato espulso dall’arbitro Massa dopo essere stato in un primo momento ammonito. Terminata la partita,è entrato in campo per protestare in maniera tutt’altro che pacata con l’arbitro reo di aver annullato il gol del 2-1 a Kalinic. In realtà l’attaccante aveva commesso fallo. Si è poi assistito a una scena triste protagonistie il suo staff. A questo punto l’arbitro Massa lo ha espulso. Gli arbitri hanno dovuto aspettare che il clima tornasse alla normalità prima di rientrare negli spogliatoi. Poi ha detto: «Hol’espulsione. Però già aprimo tempo avrei voluto chiedere all’arbitro del fallo non fischiato su Diawara prima del rigore sul Cagliari. La Roma ha fatto una bella partita, ...

