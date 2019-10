Inter | Marotta | “Juve? La storia non si può cancellare…”

Inter-Juventus - Marotta affronta da professionista il Derby d’Italia : “non è un’occasione di rivalsa per me” : Marotta con la testa sulle spalle: le parole dell’ad nerazzurro a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida tra Inter e Juventus E’ iniziato il Derby d’Italia: Inter e Juventus sono scesi in campo per quella che si prospetta una grande sfida. A pochi minuti dal fischio d’inizio, Beppe Marotta ha rilaciato un commento ai microfoni Sky: “Conte è il solito: carico e che prepara le partite al massimo. ...

Marotta : “Siamo professionisti. Oggi sono all’Inter e sono contento di esserlo” : Tra poco inizierà il derby d’Italia tra Inter e Juve. Ai microfoni di Sky è intervenuto l’ad dell’Inter Marotta. Come vive Conte l’attesa della partita? “E’ il Conte normalissimo del prepartita. Caricato al massimo. E’ una partita importante non per la classifica ma perché è un esame per noi, dopo un ruolino di marcia del tutto inaspettato e molto positivo. Ci darà indicazioni importanti”. Oggi sono all’Inter e sono contento Per lei è un ...

Inter - Marotta avrebbe promesso a Conte un tentativo per Milinkovic-Savic a gennaio : L'Inter è sicuramente una delle squadre del momento. I nerazzurri sono in testa alla classifica di Serie A con diciotto punti, a punteggio pieno dopo aver vinto le prime sei partite. Domenica si gioca il derby d'Italia contro la Juventus, un vero e proprio scontro diretto per il titolo visto che le due squadre in classifica sono separate da soli due punti. E se il club meneghino dovesse continuare con questo andamento potrebbero esserci risvolti ...

Inter - Conte e Marotta sarebbero a caccia della talpa all'Interno dello spogliatoio : In casa Inter ha fatto molto discutere in queste ore la presunta discussione avuta all'Interno dello spogliatoio tra il centrocampista croato, Marcelo Brozovic, e il centravanti belga, Romelu Lukaku. Alcuni hanno riportato di una discussione all'Intervallo tra Inter e Slavia Praga, qualcun altro ha sottolineato come l'episodio sia accaduto al triplice fischio finale della gara di Champions League. Cose da spogliatoio, come ha sottolineato Stefan ...

Inter - Milinkovic-Savic sarebbe un obiettivo di Marotta per la prossima estate : Questa sembrava essere l'estate del suo addio alla Lazio, visti i tanti rumors di mercato riguardanti il suo futuro. Alla fine, però, Sergej Milinkovic-Savic è rimasto nella Capitale e ogni discorso è rimandato alla prossima estate, visto che difficilmente a gennaio il club si priverà di uno dei suoi migliori elementi in rosa. Il club maggiormente Interessato a lui era il Manchester United, che seguiva il centrocampista serbo e lo aveva ...

Inter - Marotta elogia Conte e parla della questione stadio : “Aperte più soluzioni” : “Conte è un vincente, la sua esperienza con la Juve è coincisa con 3 Scudetti. La squadra era diversa da quella di oggi e l’impatto con la Champions è stato molto difficoltoso, ma per un allenatore bravo giocare la Champions o altre competizioni è equivalente. Stasera non conosciamo il valore dell’avversario, così come il nostro”. Sono queste le parole dell’ad dell’Inter Beppe Marotta ai microfoni di Sky ...

Allegri : «L’Inter di Conte e Marotta può vincere lo scudetto. La Juve di Sarri? Sì - l’ho guardata» : “Non sono pentito della scelta fatta con la Juventus, le cose non vanno forzate” parla così del suo addio ai bianconeri Massimiliano Allegri intervistato da Massimo Giletti. Come riporta padovasport.tv il tecnico non è assolutamente pentito di aver lasciato la guida della Juve dopo 5 anni intensi di lavoro e risultati “Abbiamo capito tutti e due, forse il presidente lo ha capito prima di me, che era il momento di prendersi una ...

Inter - Marotta cambia la mentalità : addio ai bonus Champions : L'Inter degli ultimi anni ha avuto non poche difficoltà a livello competitivo. I nerazzurri solo negli ultimi due anni sono riusciti a strappare la qualificazione in Champions League, tornando nell'Europa che conta lo scorso anno dopo sette anni di assenza. Tante le difficoltà riscontrate dalla società nerazzurra, che ha vissuto ben due cambi di proprietà e tanti avvicendamenti in panchina. L'arrivo di Luciano Spalletti è stato decisivo per il ...

Inter - Marotta insiste : l'obiettivo sarebbe sempre Milinkovic-Savic per gennaio o giugno : La sessione estiva di calciomercato si è appena conclusa e l'Inter è stata sicuramente tra le grandi protagoniste. Non è un caso che tutti gli addetti ai lavori l'abbiano incoronata come la regina di questo mercato, anche se è mancata la ciliegina sulla torta. I nerazzurri, infatti, dopo aver puntellato l'attacco con gli arrivi di Alexis Sanchez e Romelu Lukaku probabilmente avrebbero dovuto perfezionare anche il reparto di centrocampo. ...

Savelli (Libero) : nella bonifica dell’Inter c’è il capolavoro di Marotta : Il vero trionfatore del mercato estivo è Giuseppe Marotta, scrive Claudio Savelli su Libero. Ha condotto un mercato esemplare, raggiungendo tutti gli obiettivi programmati. Soprattutto, ha chiuso un cerchio che aveva aperto lui stesso. A inizio estate aveva dichiarato fuori dal progetto Inter Nainggolan, Perisic e Icardi e nella stessa sequenza temporale in cui aveva palesato i problemi li ha risolti. Prima ha ceduto Nainggolan al Cagliari, poi ...

Inter - Marotta starebbe già lavorando a rinforzare la rosa : primo obiettivo è Chiesa : Il calciomercato non finisce mai. Se è vero che ufficialmente i club da ieri sera non possono chiudere più nessun acquisto, è allo stesso tempo vero che è proprio in questi mesi che si pongono le basi per i colpi migliori. E uno dei maestri in questo senso è sicuramente l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, che sia alla Juventus che nei primi mesi di Inter ha dimostrato di essere molto bravo a muoversi in anticipo sulla concorrenza. ...

Inter - Marotta : “Icardi? A fine mercato saremo più chiari…” : “Icardi? Siamo stati molto chiari prima e siamo sereni oggi, affronteremo anche questa situazione, ma credo sia giusto dare spazio ai giocatori che vanno in campo, ai tifosi e alla società. Risolvere la questione entro fine mercato? Non è questione da risolvere, non è un problema è una gestione ordinaria del calcio. A fine mercato saremo più chiari”. Queste le parole dell’ad dell’Inter, Beppe Marotta, a Sky prima ...