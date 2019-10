Elezioni suppletive al Csm In corsa Di Matteo | indipendente ma vicino a Davigo che

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 6 ottobre 2019) Incassato il colpo dell’inchiesta sulle nomine nelle procure, il Csm guarda avanti. “La questione morale, che ha riguardato solo alcuni consiglieri, è alle spalle”, ha detto in un’intervista a Repubblica di pochi giorni fa il vicepresidente del Csm, David. E ledi oggi, 6 ottobre, e domani sono una nuova occasione per voltare pagina. Novemila magistrati sono chiamati a eleggere i 2 pm che prenderanno il posto di Luigi Spina e Antonio Lepre, che hanno lasciato il loro incarico sulla scia dell’inchiesta di Perugia sul pm romano Luca Palamara.I candidati sono 16, e già questo numero costituisce una novità. La ragione? Alleprecedenti, quelle celebrate nel 2018 che hanno riguardato l’intero organo, si erano presentate 20 persone. Erano in lizza per coprire 16 posti. Una competizione dall’esito ...

