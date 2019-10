David Schumacher trionfa al Mugello | il nipote di Michael vince il penultimo round del

Fonte : sportfair

(Di domenica 6 ottobre 2019)la gara delappuntamento del Formula Regional European Championshipdomina la gara del. Una frase già sentita molte volte in passato, ma che fa sempre un certo effetto. Are non è il grande, ma il, figlio dell’ex pilota Ralf. Il giovane pilota tedesco si è aggiudicato la gara deldel Formula Regional European Championship, campionato internazionale organizzato da Aci Sport con vetture di Formula 3. “Ieri siamo stati sfortunati – ha spiegato il tedesco a fine gara – perchè il team ha preso una penalità per una procedura errata prima della partenza, ma oggi il nostro gruppo ha fatto un gran bel lavoro. La gara è stata dura, ma sono molto contento del risultato“. Nonostante questa sia stata la sua quarta vittoria in ...

