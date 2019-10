Trieste | convalidato il fermo dell' assassino dei due poliziotti

Fonte : agi

(Di sabato 5 ottobre 2019)dal gip, che ha accolto le richiestea Procura, l'arresto di Alejandro Augusto Stephan Meran, il dominicano accusato'uccisione ieri di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, due agentia Questura di. L'uomo, che si trova attualmente ricoverato e piantonato nel reparto di Medicina d'urgenza'ospedale di Cattinara diin terapia farmacologica, si è avvalsoa facoltà di non rispondere agli inquirenti. Le salme dei due agenti resteranno a disposizione'autorità giudiziaria fino a lunedì. Il racconto del fratello "Mio fratello è una persona con problemi mentali: si fermava a parlare con il muro Sapevo già che non era in sè. Quando eravamo in Caserma, mi sono chiuso dentro (una stanza ndr), ho messo un tavolo ee sedie davanti, ho saltato ovunque perché avevo paura di morire", ha detto ai microfoni di ...

