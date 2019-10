OnePlus 7T Pro è comparso durante l’evento di OnePlus 7T

Che fine ha fatto Android 10 su molti OnePlus 7 e 7 Pro? Tutte le novità : Non tutti i possessori di OnePlus 7 e 7 Pro hanno già beneficiato dell'aggiornamento Android 10. Sebbene, la distribuzione del firmware sia partita più di 10 giorni fa a livello globale, non mancano gli utenti completamente rimasti a secco della notifica via OTA del pacchetto software. Cosa sta succedendo e quali sono i tempi necessari ancora per l'avvio dell'adeguamento? La comunità di supporto OnePlus attraverso il forum ufficiale del ...

Android 10 non è ancora arrivato su parecchi OnePlus 7 e 7 Pro : Sono passate ormai un paio di settimane dal rilascio della versione stabile di Android 10 per OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro. Con lei è arrivata anche la nuova OxygenOS 10.0 ma a quanto pare l’aggiornamento in questione pare essere ancora prerogativa di pochi. Perché di fatto OnePlus non ha rilasciato l’aggiornamento alla decima versione del robottino verde per tutti. Non che sia così strano riscontrare un roll out asincrono, ma le lamentele di molti ...

OnePlus 7T o OnePlus 7 Pro - quale scegliere? Ecco qualche consiglio : Oggi mettiamo a confronto due fratelli quasi gemelli, gli ultimi due smartphone di OnePlus, che per uno strano gioco di specifiche tecniche e tempismo, si trovano sul mercato nello stesso momento pestandosi i piedi. Per la precisione dovremo aspettare ancora una decina di giorni per poter acquistare OnePlus 7T, ma l’abbiamo già analizzato nella nostra recensione e da quel momento molti nostri lettori ci hanno chiesto un consiglio nella ...

OnePlus 7 Pro in offerta a 589 Euro ma ancora per poco tempo : È il momento giusto per acquistare il OnePlus 7 Pro ora che si trova in sconto di oltre 150 Euro in questi due negozi. Il top di gamma della casa cinese a cui non manca davvero nulla. L'articolo OnePlus 7 Pro in offerta a 589 Euro ma ancora per poco tempo proviene da TuttoAndroid.

Gli sviluppatori portano Android 10 su Redmi Note 4 - Redmi 6 Pro - OnePlus 5 e 5T - LG V30 e Galaxy Tab S5e : Se utilizzate un dispositivo relativamente datato potete optare per le ROM personalizzate basate su Android 10 che hanno iniziato a comparire in tutti i forum di XDA. Gli ultimi dispositivi che ricevono aggiornamenti non ufficiali di Android 10 includono Xiaomi Redmi Note 4, Redmi 6 Pro, OnePlus 5 e 5T, LG V30 e Samsung Galaxy Tab S5e. L'articolo Gli sviluppatori portano Android 10 su Redmi Note 4, Redmi 6 Pro, OnePlus 5 e 5T, LG V30 e Galaxy ...

Android 10 in arrivo su OnePlus 5 e OnePlus 5T nel secondo trimestre del prossimo anno : Il team di OnePlus ha confermato che anche su OnePlus 5 e OnePlus 5T arriverà l'aggiornamento ad Android 10. Scopriamo insieme quando L'articolo Android 10 in arrivo su OnePlus 5 e OnePlus 5T nel secondo trimestre del prossimo anno proviene da TuttoAndroid.

Come abilitare la barra di navigazione a due tasti su OnePlus 7 e 7 Pro con Android 10 beta : OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro non mostrano più l'opzione per la navigazione con due tasti su Android 10? Nessun problema, ecco Come farla riapparire tramite ADB. L'articolo Come abilitare la barra di navigazione a due tasti su OnePlus 7 e 7 Pro con Android 10 beta proviene da TuttoAndroid.

Ricevono Android 10 i OnePlus 7 e 7 Pro : elenco novità dell’aggiornamento : Hanno ricevuto ufficialmente l'aggiornamento ad Android 10 in versione stabile i OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro, chiaramente basato su OxygenOS 10.0. La comunicazione è arrivata direttamente dal forum ufficiale di OnePlus, quindi non la si può contestare. Cambia il design dell'UI (com'era prevedibile), ed anche i permessi avanzati relativi alla localizzazione (risvolto molto utile per la salvaguardia della privacy, sempre più a rischio al giorno ...

OnePlus 7T Pro si mostra nel primo render stampa a pochi giorni dalla presentazione : Grazie a OnLeaks possiamo dare un primo sguardo ai render ufficiali di OnePlus 7T Pro. L'articolo OnePlus 7T Pro si mostra nel primo render stampa a pochi giorni dalla presentazione proviene da TuttoAndroid.

La Open Beta 2 di OxygenOS con Android 10 per OnePlus 7 e 7 Pro corregge numerosi bug : OnePlus 7 e 7 Pro ricevono la seconda Beta di OxygenOS basata su Android 10: sono quasi una decina i problemi risolti. L'articolo La Open Beta 2 di OxygenOS con Android 10 per OnePlus 7 e 7 Pro corregge numerosi bug proviene da TuttoAndroid.

Data di presentazione dei OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro : video teaser introduttivo : Vi avevamo dato uno speciale assaggio di quelle che potrebbero essere le specifiche tecniche dei OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro, che differiranno tra loro giusto per qualche dettaglio, senza presentare stacchi netti, così come invece era successo con i dispositivi di attuale generazione. Come ribadito dal portale 'compareraja.in', si tratta di terminali praticamente identici, fatta eccezione dello schermo, del taglio più piccolo di storage, della ...

OnePlus 7T e 7T Pro ora hanno una data di presentazione : Il noto OnLeaks ha svelato le specifiche tecniche complete e la data di presentazione ufficiale dei nuovi OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro. L'articolo OnePlus 7T e 7T Pro ora hanno una data di presentazione proviene da TuttoAndroid.

Al gran completo le specifiche dei OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro : primissime indiscrezioni : Il portale 'compareraja.in' ci ha fornito in anteprima molte delle specifiche tecniche di OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro, i due prossimi top di gamma della nota azienda cinese. Tenete presente che si tratta ancora di indiscrezioni, anche se la fonte è autorevole ed i dettagli forniti ci sono sembrati comunque plausibili (qualcuno di più, qualcuno di meno, ma pur sempre vicini a quella che dovrebbe essere la realtà dei fatti). Partiamo dal modello ...