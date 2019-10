Migranti | Salvini | ‘primi effetti cura Conte | distribuzioni in tre province’

Migranti : Bonetti - 'con Salvini strumentalizzate vite umane - non accadrà mai più' : Terrasini (Palermo), 5 ott. (AdnKronos) - "I porti erano aperti prima e sono aperti adesso, non sono mai stati chiusi. Si stavano di fatto strumentalizzando vite umane in modo abominevole in alcuni passaggi. Ciò non accadrà mai più". Lo ha detto la ministra per la Famiglia Elena Bonetti a Terrasini

Migranti : Bonetti - ‘con Salvini strumentalizzate vite umane - non accadrà mai più’ : Terrasini (Palermo), 5 ott. (AdnKronos) – “I porti erano aperti prima e sono aperti adesso, non sono mai stati chiusi. Si stavano di fatto strumentalizzando vite umane in modo abominevole in alcuni passaggi. Ciò non accadrà mai più”. Lo ha detto la ministra per la Famiglia Elena Bonetti a Terrasini (Palermo), incontrando i giornalisti, a margine della scuola di formazione politica di Davide Faraone di Italia ...

I giuristi chiedono a Lamorgese di rimediare ai pasticci di Salvini sui Migranti : Dopo le sentenze dei giudici ordinari, anche la società civile si muove contro il decreto sicurezza voluto da Matteo Salvini quando era alla guida del Viminale. “Italia stato di diritto” è un’associazione di giuristi, avvocati, notai, magistrati in pensione e docenti di diritto ed ha deciso di invia

Lamorgese svela il bluff di Salvini sui rimpatri dei Migranti : sono meno degli anni scorsi : Il ministyro dell'Interno in Commissione Affari Costituzionali e Politiche Europee fa il punto della situazione sui flussi migratori: arrivi in calo e aumento delle pratiche risolte per le richieste di protezione internazionale. E svela il bluff di Matteo Salvini: sotto la sua gestione meno rimpatri degli anni precedenti.Continua a leggere

Matteo Salvini sugli sbarchi : "A settembre 2.497 Migranti sbarcati in Italia e la Lamorgese tace" : settembre 2019 si chiude con 2.497 migranti sbarcati in Italia, ossia un terzo dei 7.637 arrivati via mare quest'anno. Un record assoluto quello del governo giallorosso. "In sole 3 settimane questo governo rosso ha aumentato gli sbarchi del 152% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso denuncia

Migranti - Salvini accusa il ministro Lamorgese : 'Sbarchi triplicati - questa è complicità' : Il tema immigrazione rappresenta, per il governo giallorosso, uno dei temi più delicati. Innanzi tutto perché occorrerà affrontarlo raccontando l'eredità di Matteo Salvini che, nei mesi di reggenza del Viminale, ha tenuto una linea particolarmente dura nei confronti delle Ong e ha messo in atto politiche che hanno messo in piedi strategie particolarmente aggressive attraverso l'istituzione dei così detti decreti Sicurezza. Tuttavia, l'arrivo al ...

Migranti - il padre del piccolo Alan contro chi vota Salvini : Vergognatevi : contro Salvini e in sostegno delle politiche dei porti aperti, almeno in Italia, questa volta scende in campo anche Abdullah Kurdi. L’uomo è il padre di Alan, il bimbo di due anni con la maglietta rossa morto nel 2015 sulle spiagge di Bodrum durante un naufragio. In una intervista rilasciata a Repubblica, Abdullah non solo attacca il leader della Lega per aver messo una stretta sull’immigrazione clandestina ma accusa anche italiani che lo ...

Migranti - Di Maio : “Su ricollocamenti e rimpatri faremo più di Salvini. E forse non ci voleva molto” : “Sia sui ricollocamenti in altri Paesi europei sia sui rimpatri, e lo vedrete nelle prossime settimane, faremo più di lui (Salvini, ndr) e forse non ci voleva molto”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, parlando alla stampa a New York L'articolo Migranti, Di Maio: “Su ricollocamenti e rimpatri faremo più di Salvini. E forse non ci voleva molto” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Migranti - Conte : “Per Salvini accordo è una fregatura? Prima tenevamo le persone in mare e la soluzione si trovava dopo le mie telefonate” : “Io rispetto le opinioni di tutti, è nel mio dna, ma vorrei rimarcare che in passato tenevamo le persone in mare e poi la redistribuzione si faceva sulle telefonate nel week end mie e del ministro Moavero. Non è sostenibile dire che adesso non è stato fatto un passo in avanti”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, a margine dell’Assemblea Onu, replicando ai giudizi di Matteo Salvini sull’intesa di Malta L'articolo ...

Matteo Salvini - le cifre contro M5s-Pd sui Migranti : "Sbarchi in aumento dell'81% - Italia campo profughi" : Nuovo governo, vecchia storia: i porti tornano ad essere spalancati e l'Italia ad essere invasa. Già, con M5s e Pd alle leve di comando il vento è cambiato a tempo record rispetto a quando al Viminale c'era Matteo Salvini. E lo stesso Salvini ci tiene a metterlo in chiaro, snocciolando alcune cifre

Migranti - Benifei (Pd) : “Accordo è passo avanti fondamentale - Italia è tornata al tavolo. Prima Salvini nemmeno si presentava” : “Credo che con questo accordo si sia fatto un passo avanti fondamentale perché si è ricominciato a discutere. L’Italia è tornata al tavolo. Quindi, con la ministra Lamorgese e un impegno del Pd per invertire la rotta, finalmente si riapre il dossier immigrazione e si fanno passi avanti con un accordo che ora deve essere portato fino in fondo”. Così il capodelegazione del Pd al Parlamento europeo, Brando Benifei, ...

Conte : sui Migranti risultato storico - Salvini non sia invidioso : Conte su migranti: "Salvini non deve avere gelosia e invidia, abbiamo compiuto un passo avanti storico, che non era mai successo prima"