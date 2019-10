La bufala del bambino volato via su una mongolfiera | dieci anni dopo

La bufala più antica della storia di Wikipedia : Ieri ho letto sul Post, che riprendeva Haaretz, la storia della montatura nazionalista polacca sul campo di sterminio di polacchi cattolici a Varsavia: tesa a mobilitare Wikipedia per sostenere che i nazisti avevano sterminato molti meno ebrei in Polonia e molti più Veri Polacchi. Meno Olocausto, pi

Berlusconi come il Caimano del film : “Lega e fascisti li ho fatti entrare io al governo - li ho legittimati io. Il sovranismo? Una bufala” : “Lega e fascisti li abbiamo fatti entrare noi al governo, li abbiamo legittimati noi, li abbiamo costituzionalizzati noi. Siamo ancora nel centrodestra, di cui siamo il cuore, il cervello e la spina dorsale”. No, non è il finale del Caimano, il film di Nanni Moretti di 13 anni fa. E’ proprio lui, Silvio Berlusconi, in carne e ossa, alla vigilia del suo 83esimo compleanno, che così ha parlato durante un intervento dal palco del ...

Berlusconi come il Caimano del film : “Lega e fascisti li ho fatti entrare al governo - li ho legittimati io. Il sovranismo? Una bufala” : “Lega e fascisti li abbiamo fatti entrare noi al governo, li abbiamo legittimati noi, li abbiamo costituzionalizzati noi. Siamo ancora nel centrodestra, di cui siamo il cuore, il cervello e la spina dorsale”. No, non è il finale del Caimano, il film di Nanni Moretti di 13 anni fa. E’ proprio lui, Silvio Berlusconi, in carne e ossa, alla vigilia del suo 83esimo compleanno, che così ha parlato durante un intervento dal palco del ...

La foto-bufala della spazzatura a terra dopo lo sciopero degli studenti per il clima : Numerose le polemiche scoppiate dopo la condivisione sui social network dell'immagine di un cassonetto stracolmo di rifiuti durante lo sciopero per il clima per il terzo Global strike for climate. Ma la foto è una bufala: scattata a Napoli, non ci sono elementi per stabilire se sia stata scattata ieri o nei giorni precedenti alla manifestazione che ha coinvolto oltre un milione di studenti in tutta Italia.Continua a leggere

Vicky Cornell smentisce la bufala del docufilm Like A Stone sul marito Chris : “Opera di troll” : Le notizie sui lavori in corso per il docufilm Like A Stone sono esplose dai primi mesi del 2019 e anche il magazine Variety aveva riportato, a febbraio, che la regia era stata affidata a Pete Berg (Cose Molto Cattive) con la produzione di Brad Pitt e della stessa Vicky Cornell, vedova di Chris Cornell, frontman dei Soundgarden, degli Audioslave e dei Temple Of The Dog scomparso nel maggio 2017. Per il momento il docufilm Like A Stone, ora che ...

Non è una bufala la tassa sulle merendine : la proposta del ministro Fioramonti : Credevate che quella sulla tassa delle merendine fosse una bufala? Ci dispiace dirvi che vi sbagliavate. La proposta, forse provocatoria, è arrivata proprio da Lorenzo Fioramonti, come riportato da 'ilgiornale.it'. Il nuovo ministro dell'Istruzione ha recentemente parlato delle tasse di scopo, utili al finanziamento della scuola. Il concetto di base è molto semplice: mi avvalgo di un mezzo di trasporto che inquina (come nel caso di molti ...

La bufala di Instagram che ha cambiato la privacy delle foto : Instagram (Photo by Chesnot/Getty Images) La più vecchia catena-bufala sulla privacy nella storia dei social network è tornata a farsi sentire. E pure a spopolare, stando a quanto si racconta oltreoceano e si sta iniziando a vedere anche nel nostro Paese. Questa volta, però, anziché concentrarsi su Facebook sta avendo molto successo su Instagram, dove un gran numero di utenti negli ultimi giorni ha pubblicato un avviso testuale con cui in ...

Crisi di governo : M5S “Noi con Renzi e Boschi bufala dell’estate” : Crisi di governo: M5S “Noi con Renzi e Boschi bufala dell’estate” La Crisi di governo è stata sugellata dalle dimissioni annunciate da Giuseppe Conte nella seduta al Senato di un caldo 20 agosto. Non prima, però, di attaccare frontalmente il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Il secondo blocco del suo intervento parte con un “caro Matteo, caro Ministro dell’Interno”, in netta antitesi con il suo ...

Di Maio : "Salvini disperato. Governo con Renzi? Solo una bufala della Lega" : "Salvini è disperato" secondo Luigi Di Maio. Dopo che lo stato maggiore dei 5 Stelle ha scaricato il leader leghista definendolo "inaffidabile", il capo politico del Movimento marca la distanza ormai siderale con l’ex alleato: "La mozione di sfiducia della Lega al Governo è ancora depositata e Salvini ha aumentato il livello di attacco nei nostri confronti. Ha bisogno di parlare di noi per fare notizia, è disperato. Spero che ...

Di Maio : Governo con il Pd? una bufala della Lega : Di Maio: Governo con il Pd? La Lega ha ancora depositata la mozione di sfiducia al Governo e Salvini ha aumentato il livello di attacco nei nostri

Meeting di Rimini - Svimez contro l’autonomia. Zaia : “Finiamola con la bufala della secessione dei ricchi” : Un attacco alla richiesta di autonomia delle regioni del Nord cavalcata dalla Lega è venuto al Meeting di Rimini di Comunione e Liberazione nel corso della tavola rotonda sul tema “I giorni del Sud”. E pronta è venuta dal Veneto la risposta del governatore Luca Zaia, che da quasi due anni tenta inutilmente di acquisire le 23 competenze che ha chiesto al governo e al Parlamento dopo il referendum autonomista dell’ottobre 2017. Alla tavola ...

La bufala delle morie di salmoni in Alaska : 700-1200 pesci uccisi in un incidente - non per le alte temperature [VIDEO] : Nei giorni scorsi, sui social media è stato pubblicato un video che mostrava centinaia di salmoni morti galleggiare in una baia dell’Alaska. La didascalia del video, pubblicato il 10 agosto scorso, suggeriva che le temperature sopra la media che in questa estate si stanno registrando in Alaska sono responsabili della morte dei pesci. Il video ha ricevuto milioni di visualizzazioni online, oltre 5 milioni su Facebook e quasi 3 milioni su Twitter. ...

Crisi - Di Maio incontra i gruppi M5S : «Governo con Renzi bufala della Lega» : Anche Fraccaro e Bonafede smentiscono l’ipotesi di un accordo con i dem. La Lega intanto fa sapere di essere pronta a votare il taglio dei parlamentari