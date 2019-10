VIDEO Dottor Zasa su Marquez | “Escluse fratture | solo un paio di contusioni”

Fonte : oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2019)due contusioni alla zona lombare e alla tibia oltre ad un grosso spavento per Marc, protagonista di una bruttissima caduta nella prima sessione di prove libere del GP di Thailandia 2019, valevole per il Mondiale MotoGP. Lo spagnolo, tradito probabilmente da una gomma nuova non ancora perfettamente in temperatura, ha subito un high-side ed è stato sbalzato dalla sua Honda ricadendo a terra a bordo pista. Di seguito ildelle dichiarazioni rilasciate dalMicheledella clinica mobile sulle condizioni di MarcDICHIARAZIONISU CONDIZIONI: Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Valerio Origo

ospniguarda : #4ottobre #GiornataMondialedelSorriso, ecco dei veri professionisti in azione. Grazie Fischietto, grazie Puzzolone,… - vogheraseitu : SERVIZIO TV - Il dottor Alessandro Veronese si racconta in questa video intervista - Arandarko : Dottor #Squinzi, questo video è per lei -