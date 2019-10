Venezia : dalla Camera Commercio formazione per le imprese : Venezia, 4 ott. (AdnKronos) – Digital Marketing, Crowfunding, SEO, 4.0, Social Media, Data Analysis, sono termini sempre più comuni nel mondo delle imprese, ma sono ancora molte quelle che non conoscono come sfruttare al massimo le potenzialità del mondo digitale. Per questo la Camera di Commercio di Venezia Rovigo ritorna dal 9 ottobre con gli appuntamenti di formazione di ‘Eccellenze in digitale”, incontri gratuiti sul ...

Basket - Supercoppa Italiana 2019 : nella seconda semifinale Venezia favorita su Brindisi che però avrà dalla sua il pubblico di Bari : Al PalaFlorio di Bari alle 20,30 di stasera andrà in scena la seconda semifinale della Supercoppa Italiana 2019 tra i campioni d’Italia dell’Umana Reyer Venezia e la Happy Casa Brindisi. I lagunari di coach Walter De Raffaele, vincitori dell’ultimo titolo tricolore in finale su Sassari, sembrano addirittura rinforzati rispetto alla scorsa stagione. E’ vero che non ci saranno più Marquez Haynes e Deron Washington ma è arrivato da Avellino, ...

Incidente a Venezia - spunta una nuova ipotesi : 'Buzzi forse tradito dalla vista' : ‘Per il mondo della motonautica Fabio Buzzi era semplicemente un mito, uno che sul finire degli anni '80 fece vincere un certo Stefano Casiraghi (anch’egli morto in un Incidente di offshore, ndr). Per questo il prossimo week end tutte le manifestazioni in programma verranno annullate’. È commosso Floriano Omoboni, ex pilota e ora grande esperto di offshore per diverse trasmissioni, nel ricordare Fabio Buzzi, l’imprenditore di Lecco e pilota ...

Venezia : tunisino arrestato dalla Polizia poche ore dopo scarcerazione : Venezia, 10 set. (AdnKronos) – Aveva appena finito di scontare una pena per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale un tunisino di 30 anni, quando è stato nuovamente arrestato dalla Polizia. Lo straniero pluripregiudicato è un noto spacciatore che per un po’ di tempo ha bivaccato nell’area di Mestre e Marghera prima di essere arrestato nel gennaio del 2018.Sabato scorso l’uomo è uscito dal carcere, da lì sarebbe ...

Venezia - gli attivisti per l’ambiente 7 ore sul red carpet : “Ministro Costa dalla nostra parte? Dichiari l’emergenza climatica” : Circondati dalle forze dell’ordine, intorno alle 14 di ieri, i mille attivisti climatici che hanno occupato il red carpet decidono di evitare la resistenza passiva e i ‘trascinamenti’ e tornare autonomamente a preparare il corteo del pomeriggio: “È il momento di mostrare il cervello, non i muscoli” spiegano al microfono, delusi di non aver incassato il sostegno della Mostra del Cinema di Venezia ma intenzionati a evitare tensioni con la polizia. ...

Clima - Mick Jagger dalla parte degli attivisti : “Protestano alla Mostra del Cinema di Venezia? Sono contento - fanno bene” : Mentre gli attivisti del comitato No Grandi Navi e dei Fridays For Future hanno sgombrato il red carpet del Lido, occupato questa mattina, alla Mostra del Cinema di Venezia è sbarcata un’altra leggenda del rock: Mick Jagger. Il frontman dei Rolling Stones recita, nei panni di uno spregiudicato mercante d’arte e gallerista newyorkese, nel film che chiuderà stasera fuori concorso, dopo l’assegnazione dei Leoni, la 76ma edizione del festival ...

Giulia Salemi e Johnny Depp a Venezia/ 'Dalla padella alla brace' dopo Amber Heard : Giulia Salemi e Johnny Depp a Venezia, selfie dalla laguna sui social e c'è chi ironizza: 'Dalla padella alla brace' dopo Amber Heard

Intervista a Melania Dalla Costa - protagonista del cortometraggio “I Sogni Sospesi” presentato a Venezia 76 : I Sogni Sospesi a Venezia 76, Intervista alla protagonista Melania Dalla Costa Ieri pomeriggio, presso lo spazio della Regione Veneto all’Hotel Excelsior del Lido di Venezia, Melania Dalla Costa ha presentato ...