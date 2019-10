Rita Dalla Chiesa punge la Gruber | Battuta a Salvini? E se l' avesse fatta a una

Laura di Centovetrine (Elisabetta Coraini) è spaRita Dalla tv : com’è oggi : Centovetrine non va più in onda da tempo. La soap targata Mediaset che per anni ha appassionato milioni di italiani, ha chiuso i battenti a luglio 2015, quando è andata in onda l’ultima puntata. Impossibile però aver dimenticato una delle protagoniste assolute, sempre presente dall’inizio della soap: Laura Beccaria, interpretata da Elisabetta Coraini, ‘Laura’ è stata infatti tra i personaggi più longevi: ha girato più di 3mila puntate e, non a ...

Regione Abruzzo - rinviata la seduta sul referendum sul maggioRitario voluta dalla Lega. Bagarre con M5s e Pd : arrivano i carabinieri : Dovevano approvare la richiesta di referendum popolare a favore del sistema elettorale maggioritario voluta dai vertici nazionali della Lega. Ma la vicepresidente della commissione ha rinviato la seduta. Il motivo? La mancanza del numero legale dei consiglieri, che sono dentro l’edificio del consiglio regionale ma ancora nei corridoi. È Bagarre in Abruzzo tra i consiglieri della Lega e quelli del Movimento 5 stelle. Il 25 settembre scorso ...

Palermo - Rita Dalla Chiesa a Orlando : "Va multato chi espone gadget che richiamano la mafia" : La giornalista figlia del prefetto ucciso da Cosa nostra segnala magliette e calamite col volto del "Padrino". Replica il sindaco: "Il divieto è allo studio, ma c'è già il codice penale"

Rita Dalla Chiesa : "Basta con vendita simboli di mafia" : Palermo, 26 set. (AdnKronos) - Botta e risposta via social tra Rita Dalla Chiesa e il sindaco di Palermo Leoluca Orlando. Al centro della vicenda ci sono gli oggetti in vendita a Palermo che ricordano la mafia, come le magliette o alcuni oggetti che si trovano nei luoghi turistici. "Ieri l’inchino d

“Momento duro”. Veronica Ciardi lo confessa : ecco perché l’ex gieffina è spaRita Dalla tv : Da poco Veronica Ciardi è diventata mamma. Il bimbo, avuto dal giocatore della juventus Federico Bernardeschi, con il quale aveva rotto nel 2017 dopo una serie di alti e bassi, ha cambiato la vita dell’ex gieffina. 34 anni, romana, ormai lontana dai riflettori. È stata proprio l’ex gieffina ad aver parlato della sua nuova vita tramite storie di Instagram mentre: “La Tv per me ha rappresentato un pezzo della mia vita, un piccolo pezzo se messo a ...

Rita Dalla Chiesa apre il suo cuore e si toglie i sassolini : "Non ho mai chiesto nulla a nessuno" : Rita Dalla Chiesa rilascia una lunga intervista al Nuovo Tv. Su Facebook dichiara: "Ci sono volte che tu rilasci un’intervista, e ti ritrovi poi con titoli che lasciano intuire cose che non ti sei mai sognata di dire. Qui e’ tutto vero. Vero che sia stata 'adottata' da una Rai che mi stima e mi vuol

“Che errore…”. Il più grande dolore di Rita Dalla Chiesa : “Sono stata malissimo” : Confessioni a 360 gradi al settimanale ‘NuovoTv’ da parte della giornalista e conduttrice televisiva Rita Dalla Chiesa. Impossibile non soffermarsi sull’ex amore della sua vita, il compianto Fabrizio Frizzi. La donna ha parlato così del conduttore deceduto nel marzo 2018: “Era l’amico della notte. Mi chiamava molto tardi e mi invitava a mangiare i cornetti, che lasciava sotto casa per me e mia figlia Giulia, che all’epoca era piccola. Cercava di ...

Rita Dalla Chiesa ricorda Fabrizio Frizzi : Era il mio amico della notte : In una nuova intervista concessa a Nuovo tv, il settimanale diretto da Riccardo Signoretti, la conduttrice Rita Dalla Chiesa ha rivelato alcune indiscrezioni sulla sua vita privata e sulla sua carriera. In particolare, la Dalla Chiesa ha parlato a ruota libera dell'addio a Forum, il nuovo ingaggio a Italia sì e l'amore vissuto con il compianto Fabrizio Frizzi. Particolarmente forti sono le dichiarazioni che la Dalla Chiesa ha rilasciato sul ...

Parlamento bRitannico - la chiusura voluta da Johnson è stata annullata dalla Corte Suprema : Parlamento britannico. La chiusura di cinque settimane (9 settembre-14 ottobre) voluta dal premier Boris Johnson e controfirmata dalla regina Elisabetta II è stata annullata dalla Corte Suprema. La decisione, presa dall'unanimità dei giudici, ha decretato che la chiusura del Parlamento, pur prevista dalle norme consuetudinarie, avrebbe avuto conseguenze estremamente antidemocratiche per la nazione. E' stata quindi dichiarata incostituzionale. Il ...

Italia Si - Rita Dalla Chiesa : “Ho sbagliato e sono stata malissimo” : Rita Dalla Chiesa parla di Italia: “La Rai mi ha adottata, ma sono stata male per Forum” Si è raccontata con una lunga intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale NuovoTv Rita Dalla Chiesa, da un paio di settimane tornata in onda con la seconda edizione di Italia Si, dove ricopre il ruolo di saggio-consigliere, assieme alla riconfermata Elena Santarelli e ai nuovi arrivati Adriano Panatta e Manuel ...

Rita Dalla Chiesa : Se fosse per me - sparirei dalla tv : “Se fosse per me, sparirei dalla tv. Oggi la guardo più da spettatrice. Ma non si può sparire”. Così Rita dalla Chiesa racconta il suo presente, diviso tra la radio, le apparizioni televisive durante i pomeriggi del sabato di Rai1 e il libro Mi salvo da sola, pubblicato da Mondadori, nel quale ripercorre il grande amore che la legava al padre Carlo Alberto. Intervistata dall’Huffington Post, la conduttrice presenta il suo memoir e parla a ruota ...

Rita Dalla Chiesa : "La D'Urso non si è inventata niente. Anche io lavoravo sempre. Mi batterò per Milano Capitale" : Quando si incontra una come Rita Dalla Chiesa, è come incontrare un amico di famiglia o un parente: è come se la si conoscesse da sempre. Personaggio storico della tv privata e generalista, è entrata e continua ad entrare da trent’anni nelle case degli italiani con quel garbo che la contraddistingue, amplificato da un tono di voce che è sempre rassicurante Anche quelle volte in cui – come tutti - ce ...

Rita Dalla Chiesa - il sospetto sul ritardo dei dati Auditel sugli ascolti di Giletti e D'Urso : Rita Dalla Chiesa discute con altri addetti ai lavori sul Ritardo sulla pubblicazione dei dati Auditel oggi 23 settembre. E nel farlo butta lì un sospetto o quantomeno una domanda maliziosa. Scrive il giornalista Giuseppe Candela: "Se Imma Taratanni conferma questi dati sorprendenti si mette male pe

Basket - Supercoppa Italiana 2019 : nella seconda semifinale Venezia favoRita su Brindisi che però avrà dalla sua il pubblico di Bari : Al PalaFlorio di Bari alle 20,30 di stasera andrà in scena la seconda semifinale della Supercoppa Italiana 2019 tra i campioni d’Italia dell’Umana Reyer Venezia e la Happy Casa Brindisi. I lagunari di coach Walter De Raffaele, vincitori dell’ultimo titolo tricolore in finale su Sassari, sembrano addirittura rinforzati rispetto alla scorsa stagione. E’ vero che non ci saranno più Marquez Haynes e Deron Washington ma è arrivato da Avellino, ...