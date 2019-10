Pierluigi Rotta e Matteo Demenego | chi sono i due agenti di polizia morti nella

Fonte : newscronaca.myblog

(Di venerdì 4 ottobre 2019) L’agente, napoletano di 34 anni. L’agente scelto, 31 anni di Velletri, alle porte di Roma.i duedisparatoria avvenuta all’interno della questura di Trieste. Entrambi in servizio presso l’Upgspdopo i tentativi disperati di rianimazione.era figlio di un poliziotto, attualmente in pensione, che ha lavorato a Napoli. Dolore e sgomento negli uffici della Questura di Napoli per la tragica morte del 34enne. Ad ucciderli Alejandro Augusto Stephan Meran, 29 anni, dominicano. Il fratello, che ha tentato la fuga nei sotterranei, si chiama Carlysle Stephan Meran, 32enne. Entrambititolari di permesso di soggiorno per motivi di famiglia.aveva compiuto 31 anni domenica scorsa. Nato a Velletri e in servizio all’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della ...

