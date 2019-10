Migranti | M5S | ‘prosegue azione per garantire maggior sicurezza’

Migranti : Ferrara (M5S) - ‘dibattiti con Carola complicano soluzioni’ : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “L’Europa deve andare oltre i minuti di silenzio e le giornate della memoria, per voltare pagina bisogna arrivare a una gestione comune dei flussi migratori. Ancora oggi alcuni Stati membri trasformano i propri territori in vere e proprie roccaforti invalicabili: questo atteggiamento, di fatto, isola Paesi come l’Italia che si trovano a gestire in completa solitudine le operazioni di ...

Cittadinanza ai figli dei Migranti - intesa Pd-M5s sulla "legge Boldrini" : Lo "Ius culturae" è il principio alla base della nuova legge sulla Cittadinanza che da giovedì 3 ottobre sarà all'esame...

Cittadinanza ai figli dei Migranti - riparte la riforma : c'è l'intesa Pd-M5S : Il testo in commissione Affari costituzionali da giovedì, diverse le proposte dai vari partiti. Relatore sarà il 5 stelle Giuseppe Brescia. Il cardinal Bassetti: " Lo Ius culturae è da promuovere, perché "l'integrazione, senza il riconoscimento da un punto di vista normativo,...

Matteo Salvini - le cifre contro M5s-Pd sui Migranti : "Sbarchi in aumento dell'81% - Italia campo profughi" : Nuovo governo, vecchia storia: i porti tornano ad essere spalancati e l'Italia ad essere invasa. Già, con M5s e Pd alle leve di comando il vento è cambiato a tempo record rispetto a quando al Viminale c'era Matteo Salvini. E lo stesso Salvini ci tiene a metterlo in chiaro, snocciolando alcune cifre

Migranti : M5S - ‘avviato percorso importante - ora Ue unita nel sostenerlo’ : Roma, 23 set. (AdnKronos) – ‘I cinque punti chiave dell’accordo che è stato sottoscritto oggi a La Valletta, incardinano finalmente la ‘questione Migranti’ sui giusti binari, la cui direzione non può che essere quella dell’equa ridistribuzione”. Così i deputati del Movimento Cinque Stelle nelle commissioni Esteri, Difesa e Politiche Ue, in una nota.‘La bozza approvata dai ministri ...

Sbarchi Migranti e Ong - Orfini attacca il governo Pd-M5S : 'Così non va bene - per niente' : L'insediamento del governo sostenuto da Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle apre una nuova pagina della politica italiana, ma soprattutto dà vita ad uno scenario in cui c'è attesa di conoscere in che modo si espleterà la linea di discontinuità che con l'esecutivo gialloverde che i dem vogliono attuare. Tra i temi per i quali potrebbe registrarsi un cambio di direzione c'è quello dell'immigrazione, considerato che la politica dei porti ...

Governo Pd e M5s - primo atto in CdM : impugnano legge sui Migranti. Fedriga e Lega : "Vergogna - traditori" : Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha deciso di impugnare la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 9 del 08/07/2019, recante "Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale", in quanto numer

Graziano Delrio chiude la porta : "Non faccio il ministro del governo Pd-M5s". Ma poi la apre ai Migranti : Un altro big del Pd ha deciso di farsi da parte: nessuno, tra chi occupa la prima linea democratica, vuole metterci la faccia - in vesti di ministro - nel governo giallorosso con il M5s. In questo caso si parla del capogruppo Graziano Delrio, indicato dalle indiscrezioni dalla vigilia tra i papabili

Conte bis? No. Monti. Il M5s pubblica il programma del governo con il Pd : manovra e Migranti - siamo fregati : Svelato il "programma di governo" di M5s e Pd: il Conte-bis sarà un Monti-bis. Sul Blog delle Stelle, pagina web ufficiale del Movimento, vengono pubblicati i 26 punti cardine del possibile governo giallorosso e l'attenzione cade su due passaggi. Innanzitutto, la manovra: "Con riferimento alla legge

Iva - tasse - lavoro e Migranti : il programma M5s in 26 punti : Il Movimento 5 Stelle ha pubblicato le "Linee di indirizzo programmatico per la formazione del nuovo governo": ecco quali...

MARE IONIO ED ELEONORE/ Diritti e porti aperti - se i Migranti dividono M5s e Pd : Sui migranti i 5 Stelle non sono pronti alla resa completa al Pd; e i loro ministri negli ultimi 2 mesi stanno tenendo posizioni contraddittorie

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI/ Priorità Governo Pd-M5s : lavoro 58% - sui Migranti.. : SONDAGGI ELETTORALI, scenati POLITICI crisi Governo: Lega scende al 31,9%, boom Fratelli d'Italia. Programma Pd-M5s: Priorità il lavoro, ma sui migranti..

Migranti - Salvini attacca Trenta : “Prove di inciucio Pd-M5s riaprendo porti”. La ministra : “Inqualificabile tentativo di screditare Difesa” : Matteo Salvini accusa Elisabetta Trenta di aver dato il via alle “prime prove tecniche di inciucio Pd-5 Stelle sulla pelle degli Italiani, riaprendo i porti e chiudendo un occhio sulle Ong”. La ministra replica definendo “inqualificabile” il “tentativo di screditare non solo me ma l’intera Difesa“. La sua risposta è affidata a un duro post che conclude: “Impara a rispettare il ruolo delle istituzioni e a ...

Tasse - salario minimo - giustizia - sicurezza - Migranti e...Esclusivo : su Affari il programma del governo M5S-Pd : Mentre i vertici del Movimento 5 Stelle, riuniti da Beppe Grillo, chiudono definitivamente a Matteo Salvini, gli sherpa del Pd e dei pentastellati proseguono nelle discussioni per la stesura del programma del nuvoloso governo, che, a detta di entrambi, dovrà avere come orizzonte la scadenza naturale della legislatura. Segui su Affaritaliani.it