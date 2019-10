Lorella Boccia e Niccolò Presta aggrediti con un coltello e derubati | lei si sfoga

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2019)e il maritosono stati minacciati con unda un gruppo di malviventi. A denunciarlo è stata la stessa ballerina di Amici in un post su Facebook, in cui ha raccontato quanto accaduto e ha pubblicato le foto dei loro volti con i segni della violenza subita. “Ho riflettuto molto – scrive– . Non sapevo se fare o non fare questo post. Poi mi sono detta “VAFF***LO”. Voglio urlarlo, voglio urlarvelo in faccia. Avete minacciato mio marito e me con un, VIGLIACCHI. Ci avetee come se non bastasse ci avete deriso e aggredito. Non saprò mai chi siete ma visto che ci avete riconosciuto sicuramente leggerete questo post quindi VAFF***LO. Siete uomini di me**a e tali rimarrete. SIAMO SOLO PIÙ FORTI ADESSO!”. Tantissimi i messaggi di affetto e solidarietà ricevuti dalla coppia, tra cui quello ...

