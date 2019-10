La7 | scontro Gruber-Meloni “Lei sta dicendo una sciocchezza” “Non si permetta | sono

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2019)concitato a “Otto e mezzo” (La7) tra la deputata di Fratelli d’Italia, Giorgia, e la conduttrice della trasmissione, Lilli, sulla manovra finanziaria e sulla Ue.accusa Renzi, Gentiloni e Conte di fare gli interessi dell’Europa e non dell’Italia.obietta: “Lei sa benissimo che la macchina europea è un po’ più complicata”. Marisponde, piccata: “Non fate sempre quelli secondo cui io non capisco niente. Io conosco bene la macchina europea, eh. Non la facciamo più complicata di come ragiona lei. Conosco bene i meccanismi”.ricorda che anche il governo Berlusconi fece un grande deficit nel 2011, portando l’Italia sull’orlo del precipizio. E la parlamentare ribatte: “E infatti l’hanno mandato a casa con una manovra voluta“. La bagarre esplode quando ...

