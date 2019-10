Ira di Conte | Le critiche di Renzi? Non abbiamo bisogno di fenomeni

Roma - Raggi : «Ama rimarrà pubblica e non fallirà». Contestazione in Assemblea capitolina da Pd e Fdi - opposizioni lasciano l'aula : Virginia Raggi contestata in Assemblea capitolina durante la replica su Ama. Tutte le opposizioni, dal Pd a Fratelli d'Italia fino all'ex del gruppo misto Cristina Grancio sono uscite...

Conte chiarirà sugli incontri segreti con il ministro Usa : Nessuna preoccupazione da parte del presidente del Consiglio Giuseppe Conte rispetto alla vicenda dell’attorney general americano William Barr e dell’intelligence italiana. A quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, al presidente Conte non risulta alcuna anomalia di comportamento da parte dei vertici dei nostri servizi. Le stesse fonti fanno sapere che Conte, prima di esprimersi pubblicamente sulla vicenda, si riserva di ...

Usa : fonti P.Chigi - su Barr-intelligence Conte riferirà al Copasir : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – Nessuna preoccupazione da parte del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rispetto alla vicenda Barr-intelligence. A quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, al premier non risulta alcuna anomalia di comportamento da parte dei vertici dei nostri servizi. Ovviamente Conte, prima di esprimersi pubblicamente su tale vicenda, si riserva di riferire al Copasir per correttezza istituzionale. L'articolo Usa: ...

Dazi - Conte confida in Trump : il precedente dell’esenzione sul petrolio Iraniano : L'Italia è stata tra gli otto Paesi che da novembre a maggio ha potuto importare petrolio da Teheran senza incorrere nella rappresaglia di Washington

Dazi Usa - Di Maio : “Trump mi ha tIrato le orecchie? Mai. Amicizia tra Conte e Stati Uniti ci aiuterà a superare il problema” : “Donald Trump mi ha tirato le orecchie per l’apertura alla Cina? Mai. Noi siamo alleati degli Stati Uniti, siamo un Paese Nato e facciamo parte dell’Unione europea. Detto ciò, abbiamo il diritto di trovare nuovi sbocchi per il nostro export. E quali sono i Paesi in crescita? Cina e India, che hanno voglia di made in Italy”. A dirlo, ospite di Massimo Giletti a Non è L’Arena, su La7, il ministro degli Esteri, Luigi ...

Manovra - Conte : “In Ue spIra un vento nuovo - austerità non più proponibile. Patto stabilità? Modificare le regole perché diventi di crescita” : “In Europa spira un vento nuovo con questa nuova legislatura” e i colloqui avuti sinora “mi fanno ben sperare che le politiche di austerità del passato oggi non sono più riproponibili“. Professa ottimismo Giuseppe Conte, mentre è già partito il conto alla rovescia per la prima legge di bilancio firmata dal governo M5s-Pd. Lunedì il governo presenterà la nota di aggiornamento al Def, la cornice che definirà gli spazi per ...

MIrabilia Urbis - mostra d’arte contemporanea “itinerante” nel centro storico di Roma - 7- 13 ottobre 2019 : Roma – Lunedì 7 ottobre p.v. alle ore 18.00 al Cinema Farnese (via Campo de’ Fiori 56, Roma), prenderà il via la prima edizione di Mirabilia Urbis, una mostra d’arte contemporanea che prevede in un itinerario a piedi con partenza da Campo de’Fiori per arrivare tramite varie tappe fino alle vie limitrofe. Il progetto espositivo ideato da Carlo Caloro e prodotto da artQ13 è curato da Giuliana Benassi con il sostegno dell’Assessorato alle ...

Razzismo nel calcio - Antonio Conte : “Certi giornalisti alimentano spIrale d’odio. Se fossi direttore li caccerei a calci in culo” : L’occasione è la conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro la Lazio, in programma a San Siro domani sera. Antonio Conte però è andato oltre la partita, affrontando a modo suo il tema del Razzismo nel calcio. “Razzismo? Mi sono trovato degli articoli in cui si parla del prossimo Inter-Juventus come una gara in cui verrò ricoperto di insulti – ha detto il tecnico dell’Inter – Lì rimango sbalordito ...

Altri farmaci antiacido ritIrati dal mercato : vietato l’uso - contengono un’impurità cancerogena [INFO] : Dopo il richiamo di venerdì scorso di farmaci a base di ranitidina, Aifa ha disposto il ritiro di Altri farmaci contenenti il principio attivo in questione e li ha sottoposti a divieto d’uso in via precauzionale. L’Agenzia italiana del farmaco, dopo il ritiro annunciato venerdì di tutti i lotti di medicinali contenenti ranitidina prodotti dall’azienda indiana Saraca Laboratoires a causa della presenza di un’impurità ...

Iran - Conte : Italia darà suo contributo : 2.33 "Il negoziato è la soluzione migliore, bisogna lavorarci con pazienza ma il dialogo è l'unica strada. L'Italia? Possiamo dare assolutamente un contributo,cercheremo di darlo". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, a margine dell'assemblea generale dell'Onu, commentando la presa di posizione di Germania,Francia e Gran Bretagna, che hanno accusato l'Iran per gli attacchi a Riad e avvisato che è giunto il momento per Teheran di accettare ...

Cosa dirà Conte al vertice sul clima di New York : La battaglia per un green new deal che promuova la riconversione energetica verso un progressivo e sempre più diffuso ricorso alle fonti rinnovabili, la protezione della biodiversità e dei mari, il contrasto ai cambiamenti climatici si combatte in Italia e nel mondo. Il premier Giuseppe Conte è impegnato sul fronte interno a sostenere il progetto del ministro Segio Costa, ha aperto alla possibilità di tassare il trasporto aereo, le bevande ...