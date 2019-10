Golf – Mutuactivos Open de España | una coppia spagnola in testa | Nino Bertasio rimonta

Golf – Mutuactivos Open de Españ : splendida partenza per Pavan - Johannessen al vertice : Eurotour: in Spagna ottima partenza di Andrea Pavan . L’azzurro terzo, al vertice il norvegese Johannessen . Al 18° posto Manassero, al 30° E. Molinari e Bertasio Ottimo inizio di Andrea Pavan , terzo con 66 (-5) colpi nel Mutuactivos Open de Españ a (European Tour), che sul percorso del Club de Campo di Madrid (par 71) in Spagna anticipa il 76° Open d’Italia (10-13 ottobre, Olgiata GC). Guida la graduatoria il 24enne norvegese Kristian ...

Golf – Mutuactivos Open de España : sette italiani in gara in Spagna - Rahm a caccia del bis : Eurotour: sette azzurri in Spagna. Rahm tenta il bis. Si disputa il Mutuactivos Open de España che anticipa il 76° Open d’Italia (10-13 ottobre, Olgiata GC) L’European Tour fa tappa in Spagna per il Mutuactivos Open de España (3-6 ottobre), prima di approdare la prossima settimana a Roma per il 76° Open d’Italia (10-13 ottobre, Olgiata GC). Al Club de Campo di Madrid saranno in gara sette azzurri: Andrea Pavan, in un ottimo momento di ...