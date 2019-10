Elogio del corpo nudo maschile

Elogio dell’imperfezione (Non basta essere un maschio alfa per fare bene il proprio lavoro) : Siamo portati troppo spesso a pensare che sia assolutamente necessario cambiare noi stessi: molti di noi ritengono che, in assoluto, per progredire nelle nostre carriere dobbiamo cambiare, modificare delle cose di noi che non ci piacciono, e sforzarci di andare oltre, altrimenti il successo professionale non arriverà mai.Un esempio per tutti: molti introversi si chiudono, ritengono di non potere fare tanta strada nella loro carriera ...

Ancelotti e l’Elogio della sofferenza (concetto diverso dal populistico furore agonistico) : “La parte migliore del secondo tempo è stata quando abbiamo sofferto, nella seconda parte”. Il calcio è bugia e magari Ancelotti con le sue dichiarazioni sta soprattutto portando ancora un po’ di ragione dalla parte di Rafa Benitez. Però non è la prima volta che l’allenatore del Napoli rilascia una simile dichiarazione. È come se fosse questo il tasto su cui intende battere. Lo fece già al termine di Napoli-Liverpool, quando elogiò ...

Dakota Fanning : «Elogio della normalità» : «Sto finendo l'università, ma non mi chieda quando penso di concludere gli esami. Dare una data precisa potrebbe portarmi sfortuna». C'è chi sacrificherebbe la propria vita per diventare un'attrice famosa. Ma chi già lo è, famoso, e praticamente da sempre, ha il miraggio di qualcosa di normale. Come una ...

Elogio del pazzo macronismo all’italiana : Le immagini che troverete oggi sui giornali relative all’incontro tenutosi ieri sera a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte e il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron possono essere osservate attraverso due lenti di ingrandimento molto diverse l’una da

Prada - Elogio della semplicità (e le altre sfilate della prima giornata della Fashion Week di Milano) : Milano Moda Donna PE 2020: il best of del primo giorno

L’Elogio di Lukaku è razzista - autogol del commentatore Passirani : il direttore di Telelombardia lo licenzia in diretta : Una frase infelice per tracciare l’elogio del centravanti nerazzurro Lukaku: “O hai 10 banane o non lo fermi più”. A pronunciarle Luciano Passirani, commentatore sportivo ospite di Top Calcio 24. Il direttore dell’emittente televisiva Fabio Ravezzani ha annunciato la fine della collaborazione con Passirani, spiegando i contorni dell’accaduto e chiedendo scusa per l’involontario scivolone razzista: “Un ...

L'Elogio del trasformismo e la coerenza politica : Il Conte bis è nato, come noto e quasi scontato, come la più grande e plateale operazione trasformistica della politica italiana dopo il secondo dopoguerra. Certo, giustificata con la nobile, e anche se un po’ patetica, lotta contro la “minaccia fascista”, il “rischio dittatura”, la “compressione delle libertà democratiche” e simili amenità. Ma, al di là di ...

Aosta. Ultimi giorni di apertura della mostra Elogio della pittura : L’Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali della Regione autonoma Valle d’Aosta ricorda che la mostra Elogio della

Miss Italia 2019 è «l’Elogio della bellezza» – Promo : Miss Italia 2019 Miss Italia 2019 cambia rete ma non la sua Missione: esaltare la bellezza Italiana. Ed è ciò che traspare dal primo Promo – in onda in questi giorni sulle reti Rai – che dà appuntamento alla serata celebrativa del concorso di bellezza, in programma venerdì 6 settembre a Jesolo, in diretta su Rai 1 con la conduzione di Alessandro Greco. Da Paolina Borghese di Antonio Canova all’Antea del Parmigianino, dalla Dama ...

Elogio della cazzimma di Griezmann : Come si faceva per strada da bambini Che cosa vuol dire avere la cazzimma. Che cosa vuol dire giocare sempre con quel desiderio di fare gol e quell’innata inclinazione – che sembra di quelle limate per strada, da bambini – nell’ostacolare l’avversario. Al limite del regolamento, forse oltre. Ma non è questo il punto. Il punto è avere sempre quel pensiero in testa, anche in un’amichevole estiva a Detroit, in ...

Elogio del mercato dell’Inter che segue la dottrina Conte : Quando il top player di una squadra è l’allenatore, bisogna comportarsi di conseguenza. È quel che ha fatto e sta facendo l’Inter con Conte. L’allenatore è arrivato con le idee chiare. Voleva Lukaku al centro dell’attacco e lo ha ottenuto. Anche per una cifra record. Ha attraversato i marosi del calciomercato, non ha nascosto il suo disappunto e poi è passato all’incasso. Voleva Barella e l’ha ottenuto. Idem per Sensi. Ha detto chiaro e tondo ...