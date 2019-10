DIRETTA TAMBERI Finale Salto in alto | video streaming Rai | in pedana | si comincia!

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 4 ottobre - 4×100 donne in finale e a Tokyo con record italiano! Tamberi vuole il massimo nell’alto! Torna Filippo Tortu nella 4×100 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.59: zyas, Barshim, Mason e Akimenko superano 2.27 al primo tentativo 19.57: L’ITALIA E’ IN finale! Squalificato per invasione di corsia il Brasile. Italia in finale e a Tokyo 2020 19.54: Il portoricano Castro Rivera è il primo eliminato dell’alto 19.53: ormai è un vero e proprio abbonamento ai noni o ai tredicesimi posti per il clan azzurro. Le azzurre della staffetta, ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 4 ottobre - l'Italia si gioca tutto! Tamberi e Stano all'attacco - torna Filippo Tortu nella 4×100! : La presentazione delle gare di oggi – Il programma di oggi – Gli italiani in gara oggi – La presentazione della gara di Tamberi – La presentazione della gara di Stano Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2019 di Atletica leggera, oggi venerdì 4 ottobre va in scena l'ottava giornata di gare a Doha (capitale del Qatar) e si tratta di un giorno ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 1° ottobre. Claudio Stecchi ottavo nell’asta di Kendricks! Tamberi vola in finale nell’alto. Lyles trionfa nei 200 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.45: Si chiude qui la quinta giornata di gare a Doha. Appuntamento a domani pomeriggio con la sesta giornata del Mondiale 21.43: Serata a stelle e strisce chiusa dal trionfo di Lyles. Tre ori per gli Usa, uno per l’Australia., Per l’Italia il secondo piazzamento da finale del Mondiale in pista, il terzo in assoluto con l’ottavo posto di Stecchi nell’asta. Tamberi in ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 1° ottobre. TAMBERI (2.29) VOLA IN FINALE! Re - Folorunso e Pedroso in semifinale! Claudio Stecchi mina vagante nell’asta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.32: C’è l’azzurro Osama Zoglami al via della seconda batteria dei 3000 siepi. Questi i protagonisti: Osama Zoghlami (Ita), Soufiane El Bakkali (Mar), Rantso Mokopane (Rsa), Krystian Zalewski (Pol), Karl Bebendorf (Ger), Lamecha Girma (Eth), Andrew Bayer (Usa), Altobeli Santos Da Silva (Bra), Ben Buckingham (Aus), Bilal Tabti (Alg), Abraham Kibiwot (Ken), Yemane Haileselassie ...

