Chi erano Pierluigi Rotta e Matteo Demenego | gli agenti uccisi durante la sparatoria

“Due ragazzi speciali - avevano appena 30 anni”. Ecco Chi erano Demenego e Rotta : erano entrambi celibi ed entrambi con prima assegnazione il Friuli Venezia Giulia i poliziotti uccisi oggi nella Questura di Trieste da un giovane dominicano sul conto del quale erano in corso accertamenti per il furto di uno scooter compiuto dallo stesso in mattinata nella citta' giuliana. "Due ragazzi speciali, avevano appena 30 anni". Un agente della Questura si commuove e gli spunta qualche lacrima quando, rispondendo alle domande sui due ...

Tenere i soldi fermi sul conto corrente è un risChio - 1000 euro in 5 anni si azzerano : I rischi della liquidità sul conto corrente sono argomento sempre di attualità per gli italiani. Secondo uno studio del 2018, l'Italia è al decimo posto come risparmi privati da parte dei cittadini. E visto che insieme ai 9 paesi che la precedono in questa particolare classifica (oltre ai colossi Usa, Cina e India, anche Germania e Francia), detiene il 73,5% della ricchezza globale, l'argomento è importante. Un articolo di approfondimento del ...

Moscopoli - il Riesame su Savoini : "Da audio Chiaro che parte dei soldi erano destinati alla Lega per le Europee" : I giudici milanesi motivano il no alla restituzione dei documenti sequestrati al presidente dell'associazione Italia-Russia: "Emerge dagli atti una situazione rappresentativa di una condotta riconducibile alla fattispecie di reato di corruzione internazionale"

Schianto al ritorno dalla discoteca. Alla guida un ragazzo ubriaco : illeso. Chi erano le 3 vittime : Il quarto ragazzo, che era al volante della vettura, è in ospedale ma non in pericolo di vita: il 24enne aveva un tasso alcolemico di 1,3: è indagato per omicidio stradale plurimo. Tutto il gruppo di giovani lavorava all’Iper Tosano a Ferrara, e il più grande, Giulio Nali, 28 anni, era la guardia giurata.Continua a leggere

Atletica - Mondiali 2019 : Meucci - Faniel e RaChik outsider nella Maratona. Gli azzurri sperano in una gara tattica per stupire : Sabato 5 ottobre alle ore 23 italiane si terrà la maratona dei Mondiali di Doha 2019. Saranno tre gli azzurri in gara: Yassine Rachik, Eyob Ghebrehiwet Faniel e Daniele Meucci. Gli italiani non partono di certo tra i favoriti, potrebbero diventare outsider da tenere in considerazione laddove la gara non fosse corsa a ritmi troppo elevati. Nelle ultime quattro edizioni della competizione iridata, l’oro nella maratone è andato a un atleta ...

Migranti - i porti con Salvini erano Chiusi? No - sono rimasti aperti : nel 2019 con lui ministro 10 navi ong su 14 sono sbarcate in Italia : Era il 10 giugno 2018. Quel giorno Matteo Salvini aveva dato il via alla “politica dei porti chiusi“, impedendo l’attracco della nave Aquarius con 629 persone a bordo e inaugurando la narrazione che nei mesi successivi avrebbe caratterizzato la sua gestione del ministero dell’Interno: con noi al governo in Italia non arriva più nessuno. I numeri, però, raccontano una realtà ben diversa. Tra il 1° giugno 2018 e il 19 ...

“Osceni”. Stavolta Chiara Ferragni e Fedez esagerano e le critiche sono feroci : La Milano Fashion week ha richiamato nel capoluogo migliaia tra appassionati e addetti ai lavori. Tra loro non poteva mancare Chiara Ferragni. La fashion blogger è arrivata accompagnata dal marito Fedez attirando l’attenzione di tanti curiosi. Merito, o colpa, del dress code scelto che non ha fatto impazzire proprio tutti al punto che, qualcuno, è arrivato a definirli (esagerando): “Osceni”.\\Le star non possono fare a meno di seguire le sfilate ...

Processo CucChi - la requisitoria del Pm : “Stefano disse che si erano divertiti a picChiarlo” : Dietro le indagini sulla morte di Stefano Cucchi c'è stato "uno scientifico depistaggio che ha portato gli attuali carabinieri imputati a sederei sul banco dei testimoni" ha ricordato il pm Giovanni Musarò in apertura della sua requisitoria nel Processo bis sulla morte del giovane 31enne romano.Continua a leggere

"I miei genitori erano comunisti. Vivevo il pugno Chiuso e il "Ciao compagna" con imbarazzo" : “Da un’idea di Stefano Accorsi”. Così recitava lo spot della serie “1992″ ai tempi del suo debutto, nel 2015. Oggi, a quattro anni di distanza, Accorsi si racconta a Sette - Corriere della Sera e parla della genesi della narrazione televisiva su Tangentopoli. Ai tempi di “Mani Pulite”, Accorsi era giovanissimo e confessa:“Una notte di quegli anni ho sognato Berlusconi... Ho sognato che era ...

Trova portafoglio con 1000 euro su una panChina e decide subito cosa fare : gli amici lo rimproverano : Rocco Corsano ha raccontato la storia che lo ha visto protagonista, intervenendo ai microfoni di Rai Radio2, nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. La vicenda si svolge in Basilicata: “Ero a Bernalda, un paese in provincia di Matera. Ero appena stato dal sindaco e tornando a casa nella villa comunale su una panchina ho Trovato un portafoglio. Erano le 14. Ho aperto il portafoglio, ...

Astrofisica : i buChi neri non generano filamenti di energia : Secondo una ricerca pubblicata su Physical Review Letters, condotta dal gruppo di astrofisici dell’Università Stony Brook di New York, in collaborazione con i colleghi del Mit di Boston e del California Institute of Technology, le analisi delle increspature dello spazio-tempo prodotte dalla collisione tra due buchi neri dimostra che questi “mostri” cosmici, a differenza di quanto ipotizzato finora, non generano attorno a loro ...

Messico - resti umani trovati in un pozzo : erano Chiusi in sacChi della spazzatura. Autorità : “Per ora ricomposti 44 cadaveri smembrati” : I media messicani lo hanno ribattezzato “el pozo de los horrores“. resti umani, come “teste e torsi”, che potrebbero appartenere a centinaia di cadaveri, sono stati infatti trovati dalle Autorità dello Stato di Jalisco, nel sud-ovest del Messico, in aperta campagna, gettati in quella che è a tutti gli effetti una fossa comune, profonda una ventina di metri. Centinaia i morti fatti a pezzi che sarebbero stati sotterrati, ...

Klopp : «Gli spogliatoi a Napoli? Le immagini non erano belle - forse il video era vecChio. Mi fido della Uefa» : L’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha risposto oggi in conferenza stampa alle domande dei giornalisti che gli chiedevano cosa pensasse della situazione degli spogliatoi del San Paolo dove loro saranno ospitati martedì per la partita di Champions “Penso che sarà la situazione sarà risolta per quando arriviamo. In realtà non lo so, ho sentito cose diverse a riguardo, ho visto delle foto ma non si trattava di uno streaming live, ...

Moby cede 2 traghetti alla Dfds in cambio di 2 navi più vecChie di 20 anni e 70 milioni. Erano garanzia per debito di 180 milioni con lo Stato : Il 6 settembre scorso Moby S.p.a. ha comunicato alla Borsa del Lussemburgo di aver concluso un’operazione di “ottimizzazione della flotta”: tra gennaio e febbraio 2020 porterà in Italia due traghetti della danese Dfds costruiti oltre trent’anni fa, Princess Seaways e King Seaways, in cambio della cessione immediata di due traghetti di punta della sua flotta, Moby Aki e Moby Wonder, costruiti rispettivamente nel 2005 e nel 2001. Secondo la ...