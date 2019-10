Caso Zelensky,Trump: dovevo indagare

"Come presidente degli Stati Uniti d'America, ho l'assoluto diritto, e forse il dovere,dio farla corruzione e questo include il chiedere ad altri Paesi di aiutarci". Così, via Twitter, dopo lo scoop sulla telefonata con il premier ucraino, nella quale chiedeva a Kiev di aprire un dossier sul dem Joe Biden, in corsa per la Casa Bianca. "Questo non ha a che vedere con la campagna (presidenziale) ma con la corruzione su larga scala",si è difeso,sul quale pende una richiesta di impeachment.(Di venerdì 4 ottobre 2019)