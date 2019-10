Applausi per Carola Rackete a Bruxelles | lei chiede ' Dove eravate quando avevamo bisogno?'

Basket - un minuto di Applausi su tutti i campi in Italia per ricordare Sveva : a 8 anni se n’è andata per un tumore al rene : Sveva non ce l’ha fatta. La giovane giocatrice di Basket se ne è andata dopo aver lottato per un anno e mezzo contro un male terribile: a soltanto 8 anni ci ha lasciato per un tumore al rene. La sua storia era balzata agli onori della cronaca lo scorso anno quando lo zio Giulio la raccontò al portale La Giornata Tipo e da quel momento si sono susseguiti i messaggi di incoraggiamento per questa giovane cestista: video di sostegno da parte ...

Diretta/ Lazio Genoa - risultato 3-0 - video streaming tv : Applausi per Milinkovic : Diretta Lazio Genoa. streaming video e tv, quote e risultato live del match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A

“L’ho fatto per amore”. Amici Celebrities - Emanuele Filiberto senza filtri : Applausi a scena aperta : Il principe di Savoia, concorrente della squadra di blu, è stato al centro di uno screzio con Platinette. È successo dopo l’esibizione di Emanuele che ha intonato, megafono in mano, L’Italiano, la famosa canzone di Toto Cutugno. A detta del giurato i versi del brano striderebbero troppo con la storia della famiglia reale, visto che si nominano i partigiani. Emanuele ci ha tenuto a precisare che la scelta della canzone è stata della produzione ...

L’impresa dei ciclisti spagnoli è da Applausi : stop agli allenamenti per salvare il cervo in difficoltà. E il presidente rilancia il video : Il video arriva dalla Spagna ed è stato ripubblicato dal presidente della Regione dell’Andalusia Juanma Moreno, che ha elogiato e fatto i complimenti per l’impresa. Quella portata a termine da questa squadra di ciclisti ha poco a che fare con lo sport ma molto con lo spirito di squadra, l’ingegno e sicuramente l’umanità. Durante i consueti allenamenti del sabato mattina nella Sierra de Maitena, il gruppo ha notato un ...

Atreju : Orban attacca il governo italiano e riceve Applausi a scena aperta : La seconda giornata della festa di Atreju ha visto come protagonista assoluto Viktor Orban, il Primo Ministro Ungherese, tra i politici più a destra d'Europa. "La Meloni in Ungheria sarebbe una centrista rispetto a me", con questa affermazione, accompagnata da sarcastiche risate Orban ha iniziato il suo discorso dal palco dell'isola Tiberina a Roma, facendo capire subito che personaggio è. Nel suo lungo monologo Orban ha esposto il suo credo ed ...

Governo - Conte provoca Lega : “Immigrazione? Basta concentrarci su slogan porti aperti o porti chiusi”. E in Aula partono Applausi sarcastici : Scontro continuo tra la Lega e Giuseppe Conte durante l’intervento del presidente del Consiglio per il voto di fiducia al Senato. Dopo le scintille, gli attacchi incrociati con Matteo Salvini e le proteste in Aula, anche sulla questione immigrazione non sono mancate le frecciate del premier. “Basta concentrarci sullo slogan porti aperti o porti chiusi“, ha rivendicato Conte, per poi elencare quelli che saranno gli obiettivi del ...

Governo - Lega invoca elezioni e Conte contrattacca : “Voto per poltrone?”. Applausi Pd-M5s e ‘bacioni’ dem : Scontro Conte-Lega durante la replica del presidente del Consiglio in Aula alla Camera, prima delle dichiarazioni di voto per la fiducia al nuovo esecutivo targato M5s-Pd-LeU. “Ripetere all’infinito la parola ‘tradimento’ non potrà cambiare la realtà dei fatti: questa è una grande mistificazione”. Se le opposizioni di destra rivendicavano il ritorno alle urne, Conte li ha sfidati, accusando la Lega “scarsa coerenza“, “irresponsabilità” e di ...

De Luca superstar a Cernobbio : attacca Di Maio e Salvini e si prende gli Applausi : Vincenzo De Luca strappa applausi al Forum Ambrosetti a Cernobbio. Il governatore della Campania non ha risparmiato critiche al precedente governo gialloverde e ai suoi provvedimenti bandiera: reddito di cittadinanza e Quota cento. Il presidente campano ha dichiarato che “il più grande atto di masochismo del Sud credo sia stato prodotto da un ministro del Sud che al Sud ha offerto il famoso reddito di cittadinanza che ha ...

Festival di Venezia : critiche per gli ex di Temptation e U&D - Applausi per Chiara Ferragni : La 76esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, da giorni sta accogliendo centinaia di personaggi famosi, molti dei quali hanno poco a che fare con il grande schermo. Il fatto che sul red carpet della popolare mostra abbiano sfilato influencer di ogni genere e tanti ex di Uomini e Donne o Temptation Island, ha fatto storcere il naso a gran parte della gente comune. L'unica fashion blogger che ha messo d'accordo tutti, è stata Chiara ...

Brescia - cinquina al Mantova in amichevole : Balotelli in campo un’ora - tanti Applausi per lui : Brescia in campo questo pomeriggio a Mantova per un test amichevole. Gara conclusa sul risultati di 1-5 per le Rondinelle. Prima partita con i lombardi per Mario Balotelli, che ha giocato un’ora a buoni livelli. tanti applausi per lui, ma nessuna rete. Dopo il vantaggio dei padroni di casa con Altinier, le segnature di Semprini, Morosini (2), Tremolada (2). Balotelli schierato nel primo tempo nel tridente con Ayé e Spalek mentre ...

Venezia - 9 minuti di Applausi per «Martin Eden» : Jack London marinaio di Napoli : Pietro Marcello ambienta la sua personalissima versione dell’autobiografia dello scrittore californiano in Campania. Usa registri differenti e gioca con i generi, compreso il melò napoletano. Il risultato è un film pieno di poesia con un grande Luca Marinelli

Formula 1 – Dov’è Seb? Vettel si nasconde tra i meccanici per non rubare la scena a Leclerc : il gesto nella foto di squadra a Spa è da Applausi [VIDEO] : Vettel vero signore: il gesto durante la foto di squadra dopo la vittoria di Leclerc a Spa è speciale Un fine settimana ricco di emozioni a Spa: Charles Leclerc ha conquistato la sua prima vittoria in Formula 1, sul circuito del Belgio, dedicandola ad Anthoine Hubert, il 22enne scomparso nel tragico incidente di sabato in Gara-1 di F2. Leclerc ha trionfato anche grazie al lavoro di squadra: Sebastian Vettel è stato fondamentale per tenere ...

A Venezia Applausi per il “Joker” Joaquin Phoenix : applausi a Venezia per l'atteso "Joker" di Todd Phillips, in concorso alla 76esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. Protagonista uno straordinario Joaquin Phoenix che regala un'intepretazione intensa. Nel film è il comico fallito Arthur, nato per portare gioia, ma che non riesce a far ridere. Paradossalmente nella sua vita tutto è dolore e sofferenza. Phillips ha raccontato di come il film abbia "un tono diverso" rispetto a quelli ...

Festival del cinema - Polanski oltre le polemiche elogi e Applausi per il suo "J'accuse" : Basta polemiche, è il giorno del trionfo. E la sala viene giù dagli applausi quando in concorso passa J'accuse, il potentissimo, sontuoso film di Roman Polanski sul caso che alla...