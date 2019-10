Universo Ferrari | in un mese oltre 14 000 visitatori

A Fiorano apre Universo Ferrari : Universo Ferrari , la prima esposizione dedicata al mondo Ferrari nella sua sede storica, apre le porte per delle visite esclusive che si terranno nel corso del mese. L’evento a lungo atteso da clienti, tifosi e appassionati di Ferrari si tiene a bordo della pista di Fiorano , in una grande struttura dove sono rappresentate le diverse […] L'articolo A Fiorano apre Universo Ferrari sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

Universo Ferrari - l’esposizione che ripercorre la storia e i successi di Maranello : Novant’anni di Scuderia Ferrari e non solo, racchiusi all’interno di una mostra unica, capace di far strabuzzare gli occhi agli appassionati. A settembre sarà, infatti, possibile avere accesso a “Universo Ferrari”, la prima esposizione dedicata al passato e al presente del Cavallino rampante e che la Casa accoglie all’interno della propria sede, a Maranello. Per l’occasione, “Universo Ferrari” è stato allestito in una ...