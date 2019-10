Fonte : romadailynews

(Di giovedì 3 ottobre 2019) CODE A TRATTI PERINTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA LE USCITE DI VIA DEL MARE ENINA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA INTERNA CON CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E SALARIA ED ANCORA TRA VIA NOMENTANA E VIA TIBURTINA . INTENSO ILSULLA TANGENZIALE EST CON CODE TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA ED ANCORA TRA VIA LANCIANI E L’USCITA PER LA A24-TERAMO, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. TEMPORANEA CHIUSURA IN VIA DEI CAMPI SPORTIVI ALTEZZA VIA DELL’AGONISTICA PER UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO SU UN ALBERO PERICOLANTE ALL’ALTEZZA DEL CIVICO 15, IN DIREZIONE LUNGOTEVERE DELL’ACQUA ACETOSA. CODE PERINTENSO SULLA VIA FLAMINIA TRA VIA DEI DUE PONTI E IL GRA IN USCITA DA. INTENSO ILANCHE SULLA VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI, NELLE DUE DIREZIONI.IN CODA SULLA VIA PONTINA PER INCIDENTE TRA ...

LuceverdeRoma : ?? #Roma #incidente - Via Ardeatina code altezza via della Fotografia >< #luceverde #Lazio traffico rallentato c… - PLRomaCapitale : #Roma: Via Ardeatina prossimità civ. 354, #traffico rallentato causa #incidente. - romadailynews : Traffico Roma del 03-10-2019 ore 17:30: CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA… -