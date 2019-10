Stefano De Martino compie 30 anni e fa un annuncio importante su Belen

Fonte : lanostratv

(Di giovedì 3 ottobre 2019)Decompleanno:Rodriguez gli fa una sorpresa Giornata speciale per il bel ballerino:De30. Il compleanno meritava di essere festeggiato alla grande e cosìRodriguez ha deciso di raggiungerlo a Napoli, dove lui è impegnato con le registrazioni di Stasera Tutto è Possibile, per trascorrere una giornata al mare con il figlio Santiago e tutta la famiglia al completo tra gite in barca, bagni di sole, pranzo all’aperto e cena di lusso. Un anno d’oro perDe, lanciato dalla popolare trasmissione Amici di Maria De Filippi, che grazie a questa stagione televisiva ha saputo ritagliarsi il suo spazio sulla seconda rete Rai. Il suo nuovo percorso al timone di Stasera Tutto è Possibile, segnato dopo il successo di Made in Sud, sta raccogliendo consensi di puntata in puntata, in una serata difficile in cui la ...

repubblica : RT @RepSpettacoli: Stefano De Martino, festa in famiglia per i 30 anni - RepSpettacoli : Stefano De Martino, festa in famiglia per i 30 anni - GossipNews_it : Stefano De Martino, festa di compleanno con la sua famiglia e quella di Belen per i 30 anni ?… -