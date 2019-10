Rifiuti | Salvini | ' Raggi prima si fa da parte meglio è'

Fonte : liberoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Roma, 3 ott. (AdnKronos) - Virginia"ha sbagliato mestiere, può tornare a fare l'avvocato, può far la mamma, avrà tante doti ma non quella di fare il sindaco di Roma.si farà dasarà per i romani". Lo ha affermato Matteo, ospite di 'Agorà su Raitre.

matteosalvinimi : #Salvini: la Raggi evidentemente è una bravissima persona, ma cambi mestiere. La città è allo sbando, non so quanti… - LegaSalvini : #SALVINI A #AGORARAI: A ROMA C'È EMERGENZA RIFIUTI SEGNALATA DA MEDICI E DA MAMME, ROMA COSÌ NON È MAI STATA… - PersilQ : RT @matteosalvinimi: #Salvini: la Raggi evidentemente è una bravissima persona, ma cambi mestiere. La città è allo sbando, non so quanti am… -