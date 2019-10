Quando lo smartphone diventa una spia In Italia oltre mille vittime di

Nubia Z20 ha una data per l’Europa : ecco Quando sarà disponibile lo smartphone con due display : Nubia Z20 sarà disponibile in Europa da metà ottobre, ma il prezzo non è ancora stato annunciato: ecco la data di lancio del nuovo smartphone Android con doppio display AMOLED. L'articolo Nubia Z20 ha una data per l’Europa: ecco quando sarà disponibile lo smartphone con due display proviene da TuttoAndroid.

Bolletta smartphone - una stangata mai vista : Quando e quanto spenderai molto di più : Non bastava la super tassa Imu-Tasi, a settembre vedranno impennarsi i costi medi annui delle utenze domestiche e di molti altri servizi di uso quotidiano, dall' energia al gas, dalla connessione internet domestica alla telefonia mobile, passando per Rc auto, pay-tv e prezzi di conto corrente. Leggi

Per indovinare il PIN dello smartphone basta ascoltare il suono delle dita Quando toccano lo schermo : Non farsi osservare quando si digita il PIN è un buon inizio per tutelare la propria sicurezza. Ma se un hacker intuisse la password origliando il rumore che fanno le vostre dita quando lo digitano? È una prospettiva preoccupante, messa in luce da un gruppo di ricercatori dell’Università di Cambridge in Inghilterra e dell’Università di Linköping in Svezia. Nel documento pubblicato su ArXiv descrivono una tecnica basata ...