Pensione e reddito di cittadinanza sospesi se non si integra la domanda entro 21 ottobre

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Un messaggio molto importante per i percettori didiè stato emanato dall'Inps ieri 22019. Nella comunicazione ufficiale dell'Istituto Previdenziale, pubblicato sul suo sito ufficiale, l'Inps avverte i beneficiari del sussidio che occorrere le domande presentate a marzo per continuare a riceverlo anche per i prossimi mesi: il sussidio è stato erogato per i primi richiedenti in base ad un regime transitorio scaduto a settembre, dunque per percepire il prossimo rateo didioccorrere le dichiarazioni sostitutive uniche adeguandole alle novità intervenute durante l'iter di conversione in legge del decreto. Cosa devono fare i beneficiari che hanno presentato laa marzo La novità di cui parla l'Inps riguarda quanti hanno presentato ladal 6 marzo 2019 al 2 aprile 2019, coloro che ricadono ...

dirittoonline : Reddito e pensione di cittadinanza, domande da integrare se presentate a marzo - nuovalepanto : @LaMentegatta Se esisti, se hai un codice fiscale, se hai un reddito che sia una pensione, uno stipendio o, GUAI A… - CARLOLIGUORI2 : Non diamo spargo alla lega. Tassare colf e badanti va bene solo per le famiglie con reddito alto. Occorre trovare u… -