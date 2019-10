Oggi i giovani ti amano se non fai il giovane

Clima - Evi (M5s) : “Ai giovani in piazza dico : non fermatevi - quella di Oggi è la lezione migliore” : Sono più di 180 le città italiane che oggi hanno scelto di aderire alla terza mobilitazione per il Clima 'Fridays for Future': i giovani di tutto il mondo sono scesi in piazza, seguendo l'esempio di Greta Thunberg. L'europarlamentare 5Stelle Eleonora Evi, intervistata su Fanpage.it, lancia un appello ai manifestanti: "Non fermatevi".Continua a leggere

Fridays for Future : Oggi giovani in piazza per il clima in 150 città italiane : oggi, studenti di 150 città d’Italia si riverseranno in piazza per il 3° sciopero globale per il clima di Fridays for Future Italia con l’adesione di Unione degli Studenti, Link – Coordinamento Universitario e Rete della Conoscenza. “L’Assemblea delle Nazioni Unite è stata un fallimento: i potenti del pianeta non hanno intenzione di cambiare rotta per salvare il nostro futuro. Noi giovani continueremo a ribellarci ...

Brutale aggressione al parco di FOggia : tre giovani finiscono in ospedale : Federico Garau Il primo episodio nella serata di sabato, quando due ragazzi sono stati pestati da alcuni adolescenti non ancora individuati. Nella nottata altri due raid, stavolta al parco San Felice, al termine dei quali un adolescente finisce in ospedale Brutale aggressione ai danni di due giovani nei pressi della villa comunale di Cerignola (Foggia), a causa della quale entrambi finiscono in ospedale. Ancora poche le notizie ...

Brutale aggressione : tre giovanissimi finiscono in ospedale a FOggia : Il primo episodio nella serata di sabato, quando due ragazzi sono stati pestati da alcuni adolescenti non ancora individuati. Nella nottata altri due raid, stavolta al parco San Felice, al termine dei quali un adolescente finisce in ospedale Federico Garau ? Luoghi: Foggia

Friday For Future : milioni di giovani in tutto il mondo Oggi in sciopero per il clima. In Italia il flash-mob il 27 settembre : milioni di volti. milioni di colori. Un solo ideale: la salvaguardia del nostro pianeta. oggi, Venerdì 20 settembre i ragazzi di tutto il mondo stanno tornando a protestare nelle città in occasione del Friday For Future. Si tratta della seconda protesta di massa dopo quella avvenuta a Marzo. 1 milione e mezzo circa di giovani in tutto il mondo si ritroveranno oggi dopo essere stati ispirati nella loro protesta dall’attivista ...

Area 51 - Oggi è il giorno del raduno (poi annullato) alla “base degli alieni” : chiuso lo spazio aereo - arrestati 2 giovani : È oggi il giorno dell’‘invasione – poi annullata – all’Area 51, la base dell’aeronautica militare Usa situata nel deserto del Nevada al centro delle teorie complottiste sul fatto che al suo interno siano conservate le prove dell’esistenza degli alieni. Tutto era nato con un evento lanciato sui social e diventato presto virale, con milioni di adesioni, motivo per cui era intervenuta anche la Cia per ...

Camille Paglia : "I giovani Oggi? Ingrati - sottosviluppati nei rapporti sociali e manchevoli di senso della realtà" : “sottosviluppati nei rapporti sociali”. “manchevoli di senso della realtà”. E “Ingrati”. Con queste parole in un’intervista al Wall Street Journal l’intellettuale Camille Paglia? descrive i giovani di oggi. La docente della University of the Arts di Filadelfia è stata più volte al centro delle polemiche per le sue affermazioni irriverenti. L’anno scorso un gruppo di ...