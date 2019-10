Crotone | la squadra parteciperà ai funerali di Mascheroni | la decisione sulla gara con

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 3 ottobre 2019) La società delha deciso di mettere a disposizione dellaun volo charter, per permettere a tutti gli atleti, allo staff tecnico e alla dirigenza di partecipare al funerale di Sergio, il preparatore atletico dei calabresi scomparso tragicamente ieri. Il volo partirà per la Lombardia domattina, subito dopo la rifinitura, per poi rientrare in serata a. Nessun rinvio delladi sabato pomeriggio con l’Entella, che pure era una delle ipotesi prese in considerazione. Annullata, invece, la conferenza stampa prepartita. Idisi svolgeranno domani alle ore 15 presso la Chiesa di Sant’Antonio Abate a Veniano, in provincia di Como. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo, laai ...

Robertozz20 : @GoalItalia Giusto rinviarla un po' di buon senso si poteva rinviare anche Crotone entella per la morte del giovane… - infoitsport : Dramma Crotone: muore preparatore atletico squadra in incidente - salernonotizie : Dramma Crotone: muore preparatore atletico squadra in incidente -