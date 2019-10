Blizzard vorrebbe vedere i personaggi di Overwatch in Super Smash Bros Ultimate

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Conche uscirà su Switch a breve, i fan iniziano a richiedere la presenza dicome Pharah e Mercy in. Mastessa, in primis,l'introduzione degli eroi nel picchiaduro.In un'intervista con IGN, a Jeff Kaplan diè stato chiesto qualeo diin, e ha risposto "Al team diBrothers, qualunqueo tu voglia, li adoriamo tutti. Sono tutti i nostri bambini, puoi averne uno solo. Ne abbiamo 31 tra cui scegliere.""Tracer è la nostra ragazza, Tracer è la nostra mascotte. Sarebbe la mia prima scelta", ha aggiunto. "Penso che molte persone vedrebbero bene il gameplay di Doomfist applicato a, ma se dipendesse da me, mi piacerebbeTracer".Leggi altro...

Eurogamer_it : #Blizzard favorevole ai personaggi di #Overwatch in #SuperSmashBrosUltimate. -