Anche Google Play Libri ottiene finalmente la Modalità scura

Google chiude Anche le scorciatoie : niente app sull'Huawei Mate 30 : Google chiude anche la porta di servizio. Sul Mate 30, il primo dispositivo di Huawei senza le app di Big G, non sarà possibile installare Maps e Gmail neppure utilizzando soluzioni “artigianali” per aggirare il blocco. Il blocco che si poteva aggirare Dopo l'iscrizione di Huawei nella lista nera della Casa Bianca, il Mate 30, lanciato a settembre, è sprovvisto delle app di Gmail. È quindi uno smartphone, ma anche un messaggio: pur non essendo ...

Anche Google celebra la Festa dei nonni d’Italia con un dolcissimo Doodle : Anche Google ha deciso di celebrare la Festa dei nonni con un dolcissimo Doodle visibile per tutta la giornata odierna, Mercoledì 2 Ottobre, in Italia. Proprio l’Italia, infatti, festeggia questa ricorrenza civile introdotta con la legge n° 159 del 31 luglio 2005 per “celebrare l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale”. Regioni, province, comuni hanno il compito di organizzare, per ...

Anche Google - come Apple - offrirà un servizio in abbonamento per usare app e videogiochi : Google ha annunciato un nuovo servizio in abbonamento per app e videogiochi sui dispositivi Android, Google Play Pass, due settimane dopo che Apple ha annunciato i dettagli del suo servizio simile, Apple Arcade, che sarà disponibile dalla fine del mese. Google

Google Assistant ha ora una nuova voce - Anche in Italia : Google sta rilasciando una nuova voce in nove lingue, tra cui anche l'Italiano, ma senza indicazioni di genere, a cui è stato preferito un colore. L'articolo Google Assistant ha ora una nuova voce, anche in Italia proviene da TuttoAndroid.

Google Stadia arriverà Anche su Android TV nel 2020 secondo un leak : Ogni anno le grandi compagnie tecnologiche si radunano ad Amsterdam e partecipano all'International Broadcasting Convention. anche quest'anno Google ha presenziato all'evento ed ha mostrato i piani per il 2020 ed il 2021.Un partecipante che ha deciso di rimanere anonimo, ha inviato una serie di immagini a xda-developers chiedendo però di non divulgarle. Le tabelle di marcia contengono una serie di informazioni, ma ciò che interessa ai giocatori ...

Google Assistant supporta sempre più dispositivi smart home e dal prossimo mese Anche un barbecue : Dal CEDIA Expo 2019 di Denver arriva la notizia dell'ampliamento dell'elenco dei dispositivi smart home supportati da Google Assistant. Ecco tutti i dettagli L'articolo Google Assistant supporta sempre più dispositivi smart home e dal prossimo mese anche un barbecue proviene da TuttoAndroid.

Anche ASUS ROG Phone 2 ha il suo porting di Google Fotocamera : Anche ASUS ROG Phone 2 può contare su un porting funzionante di Google Fotocamera, ma per ora i risultati non sono particolarmente soddisfacenti. Ecco dove scaricarlo. L'articolo Anche ASUS ROG Phone 2 ha il suo porting di Google Fotocamera proviene da TuttoAndroid.

Che belli - che sono : ecco Google Pixel 4 e Pixel 4 XL in nuove foto dal vivo - Anche in arancione : Da Slashleaks arrivano nuovi contributi che stuzzicheranno la curiosità di chi attende con impazienza il lancio di Google Pixel 4 e Pixel 4 XL L'articolo Che belli, che sono: ecco Google Pixel 4 e Pixel 4 XL in nuove foto dal vivo, anche in arancione proviene da TuttoAndroid.

Google elimina Anche quell’ultimo pezzettino di Nexus : Quando mancano poche settimane al lancio di Pixel 4, il team di Google ha deciso di rendere privato l'account Google Nexus ufficiale su Twitter L'articolo Google elimina anche quell’ultimo pezzettino di Nexus proviene da TuttoAndroid.

Google Earth ora mostra le nuvole animate delle ultime 24 ore Anche su Android : Google Earth ha aggiunto un nuovo livello di animazione delle nuvole relativo alle ultime 24 ore in base ai modelli meteorologici in tutto il mondo. I dati sulle nuvole provengono dal US Naval Research Laboratory e si basano su un'immagine da 40 MP composta da sette satelliti. L'articolo Google Earth ora mostra le nuvole animate delle ultime 24 ore anche su Android proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 4 certificato Anche in Asia mentre Project Soli potrebbe non funzionare in tutti i Paesi europei : Da due Paesi Asiatici arriva la notizia dell'apparizione di alcuni device della presunta serie Google Pixel 4 nei siti di enti che si occupano di telecomunicazioni L'articolo Google Pixel 4 certificato anche in Asia mentre Project Soli potrebbe non funzionare in tutti i Paesi europei proviene da TuttoAndroid.

Privacy - a Google multa da 170 milioni per YouTube. E ora si indaga Anche in Irlanda : La sanzione negli Stati Uniti per aver violato la riservatezza dei bambini. Inchiesta a Dublino: il motore passerebbe segretamente dati degli utenti agli inserzionisti pubblicitari, scrive il Financial Times

Google Lens funziona Anche nel mondo virtuale : Pare che la feature di ricerca visiva di Google Lens funzioni anche nella realtà virtuale, così come dimostrato dal test effettuato da uno sviluppatore L'articolo Google Lens funziona anche nel mondo virtuale proviene da TuttoAndroid.

Google - Intel e Microsoft formano un consorzio per la protezione dei dati Anche mentre li stiamo usando : Google, Intel, Microsoft e altre sette società hanno costituito il Confidential Computing Consortium per aiutare a definire e accelerare la tecnologia open source che offre un accesso ai dati veramente privato, non solo quando sono archiviati o inviati, ma anche mentre si stanno utilizzando. L'articolo Google, Intel e Microsoft formano un consorzio per la protezione dei dati anche mentre li stiamo usando proviene da TuttoAndroid.