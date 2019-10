Tortellini di pollo | Casini | “Giù le mani dal tortellino | è solo col maiale Chiamatelo

I Tortellini con la carne di pollo che hanno scatenato un putiferio politico : Il "tortellino dell'accoglienza" con carne di pollo al posto del classico ripieno di maiale (mortadella, prosciutto crudo e lombo) lanciato dal Comitato organizzatore della Festa di San Petronio, protettore di Bologna, tra cui la Curia e il Comune, fa insorgere i 'puristi' della tradizione bolognese e non mancano le stoccate di esponenti del centrodestra. "Snaturano anche i tortellini pur di ammiccare all'Islam", attacca Lucia Borgonzoni, ...

Bologna : Tortellini al pollo per favorire l'integrazione - Salvini e la Lega contrari : Un tortellino bolognese al pollo. In occasione della festa patronale di San Petronio (che prenderà il via venerdì 4 ottobre) si distribuirà oltre al classico tortellino con ripieno di maiale, il tortellino dell’accoglienza, ossia al pollo. E subito è scoppiata la polemica (politica) che ha investito, principalmente, la Diocesi di Bologna (guidata da monsignor Matteo Zuppi). Matteo Salvini, leader della Lega, è subito andato all'attacco: "Stanno ...

Bologna - i Tortellini con il pollo dividono la città. “È una ricetta non è un pensiero”. “No - bella mescolanza. Allarga e non esclude” : Per la Festa del Patrono di Bologna la tradizione culinaria del capoluogo emiliano si Allarga per essere il più inclusiva possibile, ma finisce per dividere sfogline, cuochi e politica. In piazza il 4 ottobre, giorno di San Petronio, ci saranno non solo i classici tortellini con prosciutto, mortadella e lombo, ma anche quelli con la carne di pollo. La scelta del “tortellino dell’accoglienza” arriva dall’arcivescovo Matteo Maria Zuppi e, come ...

Bologna - polemiche per i Tortellini al pollo. Che peccato quando finisce tutto in caciara : Bologna, città famosa in tutto il mondo per gli “spaghetti alla bolognese”, volano del turismo felsineo. Pensate che ogni anno qui nel capoluogo emiliano arrivano frotte di turisti che, oltre alla “Bologna” – che negli Stati Uniti è la mortadella – vogliono assolutamente assaggiare questa prelibatezza. Non desiderano altro. Altro? Altro. Bologna, la città delle tre T: torri, tette e tortellini. Altroché gli spaghetti alla bolognese. ...

Tortellini di pollo - ira di Federcuochi : "Per noi è sacro" : Francesca Galici La disputa di queste ore sui Tortellini con ripieno di pollo ha portato in campo anche importanti nomi della cucina italiana. Chef Barbieri, della Federazione italiana cuochi non ci sta: "Difendere il Made in Italy" I Tortellini sono un piatto simbolo di Bologna, forse il più iconico del capoluogo emiliano. Famosi in tutto il mondo per la loro bontà, sono in questi giorni al centro di una furiosa polemica. Per la ...

No crocefisso-Tortellini pollo - polemica : 13.15 Polemiche dopo che il ministro dell'Istruzione Fioramonti si è detto a favore di carte geografiche e richiami alla Carta al posto dei crocefissi a scuola. Salvini:dopo l'idea di tassare merendine e bibite ora quella di togliere crocefissi: ma questo è un ministro o un comico?".Faraone,Italia Viva,suggerisce a Fioramonti:"Pensa a fare il ministro" Lui: "Non rispondo. Polemiche sterili". Intanto spunta la polemica sul tortellino senza ...

Salvini contro l’arcivescovo di Bologna : “Tortellini al pollo? Cercano di cancellare la nostra storia e la nostra cultura” : L’idea dell’arcivescovo Matteo Maria Zuppi di lanciare il “tortellino dell’accoglienza” a base di carne di pollo in occasione della festa del patrono, San Petronio, divide Bologna. La ricetta senza maiale, quindi anche per i musulmani che non possono mangiarlo, fa insorgere il centrodestra a pochi giorni dall’apertura degli stand in piazza Maggiore. Da Terni, durante un comizio elettorale, attacca Matteo Salvini: “È come dire il vino rosso ...

Bologna : Salvini - ‘Tortellini al pollo?’anche vescovo cancella storia e cultura'(2) : (AdnKronos) – “Giustamente -ha aggiunto Salvini durante una diretta Facebook- sono insorti i bolognesi: mamme, papà, nonne, nonni, parroci, suore. I tortellini senza carne per non offendere chi arriva a Bologna. Aveva straragione Oriana Fallaci: il problema non sono coloro che arrivano da lontano o gli islamici; il problema sono alcuni italiani che si vergognano di quello che sono, che cercano di far finta di essere ...

Bologna : Salvini - ‘Tortellini al pollo?’anche vescovo cancella storia e cultura’ : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – “Per il rispetto, il vescovo di Bologna, manco un passante, ha lanciato i tortellini senza carne di maiale. E’ come dire il vino rosso in Umbria senza uva per rispetto. Vi rendete conto che stanno cercando di cancellare la nostra storia, la nostra cultura?” Lo ha affermato Matteo Salvini durante un comizio ad Attigliano, in provincia di Terni, a proposito della decisione del vescovo di ...