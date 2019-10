The Surge 2 | il nuovo video fornisce suggerimenti per sopravvivere a Jericho City

The Surge 2 – Nuovo Trailer con i consigli per sopravvivere a Jericho City! : Il Nuovo Action-RPG di Deck13 e Focus Home Interactive è disponibile da una settimana su PlayStation 4, Xbox One e PC, e i giocatori hanno già intrapreso la loro avventura nelle profondità di Jericho City. Utilizzando il caratteristico sistema di puntamento agli arti di The Surge 2, i giocatori dovranno fare a pezzi i nemici con esecuzioni brutali e rubargli l’equipaggiamento, riutilizzandolo a loro ...

The Surge 2 : Recensione - Gameplay Trailer e Screenshot : Sono trascorsi 2 anni da The Surge, ed oggi vogliamo condividere con voi la Recensione di The Surge 2, il nuovo tentativo del team Deck13 di rilanciare il titolo dopo una tiepida accoglienza del predecessore. The Surge 2 Recensione The Surge 2 esce in un periodo di grandi titoli come Code Vein, Gears 5, FIFA 20, PES 2020 e molti altri, un mese in cui deve fronteggiare dei titoli Tripla A di tutto rispetto, ha tutto il necessario per farsi ...

The Surge 2 - recensione : La lunga scia del genere dei Souls-like che ha segnato ormai due generazioni videoludiche sembra non essere ancora terminata. Sono tanti, ancora oggi, i titoli che si ispirano o ripropongono direttamente gli stilemi e gli arabeschi che Miyazaki ci ha fatto amare ed odiare allo stesso tempo, oltre ovviamente alle opere che portano la sua firma, come il recente Sekiro. Due anni fa invece, ci ha provato Deck13 a reinventarsi la formula con The ...

Un nuovo video gameplay di The Surge 2 mostra una boss fight nella modalità New Game+ : The Surge 2 di Focus Home Interactive e Deck 13 arriva oggi, 24 settembre, su PC e console, e promette ai giocatori una sana dose di violenza e smembramenti.A partire da oggi, dunque, esploreremo l'enorme e devastata Jericho City cercando di sopravvivere contro atroci minacce e affrontando numerosi nemici.Ora, IGN ha pubblicato un nuovo video gameplay dedicato a The Surge 2, che potrebbe risultare utile a coloro che sono ancora indecisi se ...

The Surge 2 : Un nuovo Trailer ci ricorda il lancio : The Surge 2, il nuovo hardcore Action-RPG, porta il suo caratteristico mix di combattimento “affetta-arti” ed esplorazione post-apocalittica su PlayStation 4, Xbox One e PC, il 24 settembre. Lo sviluppatore Deck13 e il publisher Focus Home Interactive sono lieti di fornire al pubblico un seguito appetibile sia a chi ha giocato il primo capitolo e vuole vedere come sia migliorato su tutti i fronti, sia a chi vuole godersi la ...

The Surge 2 si mostra nel trailer di lancio con i suoi brutali combattimenti : The Surge del 2017 è stato una solida interpretazione sci-fi del genere souls-like, ma c'era qualcosa che non aveva convinto al 100%. Con l'imminente sequel, tuttavia, sembra che Deck13 possa finalmente sfruttare appieno le potenzialità del primo gioco.Con l'uscita di The Surge 2 proprio dietro l'angolo, il publisher Focus Home Interactive ha pubblicato il trailer di lancio per aumentare l'hype che circonda il titolo.The Surge 2, da quanto visto ...

The Surge 2 : confermato il supporto per PlayStation 4 Pro e Xbox One X : The Surge 2 è quasi tra noi, quindi preparatevi a fare a pezzi con brutale eleganza chiunque vi si piazzi davanti, in vista dell’uscita su PlayStation 4, Xbox One e PC, il 24 settembre. Deck13 e Focus Home Interactive sono lieti di annunciare che The Surge 2 supporterà una risoluzione 4K su PlayStation 4 Pro e su Xbox One X. Potrete ammirare la meravigliosamente grottesca fusione tra uomo e macchina in tutto il suo ...

Il nuovo trailer di The Surge 2 ci mostra come smembrare i nemici con stile ed eleganza : Mancano solo 2 settimane all'uscita di The Surge 2! Preparatevi a fare a pezzi i vostri nemici su PlayStation 4, Xbox One e PC, dal 24 settembre. Il nuovo hardcore Action-RPG di Deck13 ripropone il caratteristico sistema di puntamento agli arti del precedente capitolo, permettendo al giocatore di fare a pezzi i nemici con esecuzioni brutali e riutilizzarne l'equipaggiamento. Nel nuovo trailer "Symphony of Violence" potete dare un'occhiata ad un ...

The Surge 2 : il nuovo story trailer mostra l'inizio della fine dell'umanità : Attraverso un comunicato stampa Deck13 annuncia la pubblicazione di un nuovo story trailer dedicato a The Surge 2. Il nuovo capitolo hardcore action-RPG inizia subito dopo il bombardamento di "deFrag Nanovirus", in seguito al lancio di un razzo "Utopia". In Jericho City, un guerriero solitario, controllato da voi, dovrà superare gli inferi, acque alte e la sua stessa amnesia per scoprire la verità sul virus, la città e tutto il resto.Qui ...

Gli equipaggiamenti di The Surge 2 protagonisti del nuovo trailer : Per sopravvivere in questo mondo brutale avrete bisogno di nuovi equipaggiamenti e l'iconico stile di gioco di The Surge, con il suo unico sistema di smembramento degli arti dei nemici, ve ne offre l'opportunità. In questo nuovo video poterete vedere come ogni arma, ogni brandello di armatura e attrezzatura nemica possa essere colpita, divelta e aggiunta al vostro esoscheletro, permettendovi di distruggere i nemici in modi sempre più ...

The Surge 2 si mostra in un nuovo Trailer in vista del lancio : Con l’uscita su PlayStation 4, Xbox One e PC di The Surge 2 – il prossimo 24 settembre – l’incubo delle nanomacchine che consuma Jericho City vi raggiungerà ovunque voi siate. Per sopravvivere in questo mondo brutale avrete bisogno di nuovi equipaggiamenti e l’iconico stile di gioco di The Surge, con il suo unico sistema di smembramento degli arti dei nemici, ve ne offre ...